糾纏6年！TikTok出售8成股權予美國投資者

〔財經頻道／綜合報導〕TikTok發布公告，已成立TikTok美國數據安全合資有限責任公司（TikTok USDS Joint Venture LLC），將負責TikTok美國的數據保護、算法安全、內容審核及軟體保障，為長達6年的法律糾葛畫下句點。

《紐約時報》報導，TikTok過去6年曾遭美國國會封殺，並捲入全球超級大國之間的政治角力，期間一度在美國被迫中斷服務長達14小時。這項交易旨在削弱TikTok與中國的連結，同時回應外界對北京可能利用該應用程式，監視或操縱美國逾2億用戶的國家安全疑慮。

根據官方公告，公司使命是透過全面的資料隱私和網路安全措施，保障美國用戶資料、應用程式和演算法的安全，且將透過強有力的信任和安全政策以及內容審核來維護美國的內容生態系統，同時透過透明的報告和第三方認證來確保持續的問責制。

公告指出，公司將由普雷瑟（Adam Presser）領導，其被董事會任命為執行長；法瑞爾（Will Farrell）將擔任安全長，另外合資公司還將由1個7人組成的董事會管理，董事會成員以美國籍成員為主。

TikTok美國數據安全合資公司中，甲⻣⽂ （ORCL-US） 、銀湖資本、MGX 各持股 15%。其他投資⽅包括海納國際集團關聯企業 Vastmere 戰略投資有限責任公司、Alpha Wave Partners 等多家企業。

