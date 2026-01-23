蘋果擴大硬體主管職責範圍 庫克接班人選浮出檯面

蘋果硬體工程副總裁透納斯（John Ternus）被視為蘋果下一任執行長的有力人選。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，自2011年執掌科技巨頭蘋果（Apple）、並於去年11月年滿65歲的庫克（Tim Cook）在去年底悄悄任命硬體工程副總裁透納斯（John Ternus）接管公司的設計團隊，此舉擴大了透納斯的職責範圍，使其承擔公司最關鍵的職位之一，同時也鞏固了透納斯作為接班庫克執行長一職的領先候選人地位。

《彭博》報導，這些職責在蘋果公司具有特殊意義，從硬體到軟體設計，長期以來一直由資深領袖承擔，自賈伯斯時代（Steve Jobs）以來，蘋果公司的成功也始終與其產品外觀和使用者體驗息息相關。

這項職位先前由賈伯斯的長期設計夥伴艾夫（Jony Ive）所擔任，直到他於2019年離職。庫克也曾在2015年至2017年負責設計工作，在這段期間艾夫曾短暫退居幕後。庫克的得意門生、營運長威廉斯（Jeff Williams）在2025年退休前，也曾擔任這一職位。

知情人士透露，透納斯目前在蘋果內不被任命為庫克管理團隊所有設計的「執行發起人」，這代表他將作為設計團隊和蘋果高層之間的橋樑，代表設計部門參加高階主管團隊會議，並管理團隊領袖。

即使出現了新的人事變動，但蘋果內部仍未有任何跡象顯示庫克即將卸任，即使他真的退休，預計也將繼續擔任董事長一職。蘋果本月告知股東，現任董事長萊文森（Art Levinson）將在2月股東大會後繼續留任，儘管他已年滿75歲，達到董事通常的退休年齡，這也代表董事長的更迭至少要等到2027年後。

身為硬體工程副總裁的透納斯，先前已專注於硬體的工業設計團隊合作，知情人士透露，庫克本人正試圖讓透納斯接觸到公司營運的更多細節。無論是在蘋果內部的組織架構圖，或是公司公開揭露的資訊中，設計團隊負責人仍直接向庫克匯報。

《彭博》早在2024年的報導就稱，透納斯是接替庫克的熱門人選，蘋果也已加強接班計劃，10月《彭博》再次報導，透納斯的地位進一步提升，已成為產品路線圖、功能和戰略的關鍵決策者，這些職責已超出傳統硬體主管的範疇。

現年50歲的透納斯是蘋果高層團隊中最年輕的成員，這也代表他擔任執行長的潛在任期最長。他深受庫克和前營運長威廉斯的賞識，一些董事會成員也認為他有能力帶領蘋果設備邁向AI時代。

