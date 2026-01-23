黃金超狂！創歷史新天價 「這2貴金屬」也漲瘋創紀錄了

週四（22日）黃金價格突破每盎司4900美元。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週四（22日）黃金價格突破每盎司4900美元，是歷史上首見，白銀、鉑金也延續破紀錄漲勢。

黃金現貨價尾盤攀升到每盎司4917.65元。

2月交割的黃金期貨上漲1.6%，報每盎司4913.40美元。

Zaner Metals副總裁暨資深貴金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）表示，「地緣政治緊張局勢、美元普遍疲軟、Fed今年放寬政策的預期，這些都是促成宏觀面去美元化趨勢的重要因素，而且仍在影響（黃金）需求。」

他說：「短期的回檔將被視為（黃金的）買進機會。我們已經看到金價接近每盎司5000美元的水準，而再往上看，費波那契投射目標 （Fibonacci projection）的5187.79美元看起來也相當合理。」

美國總統川普表示，在與北約達成的「框架」協議中，他已經確保美國能完全進入格陵蘭島，而這套架構將是永久的，北約領導人則表示，盟國必須加強對北極安全的承諾，以抵禦來自俄羅斯和中國的威脅。

不過，有關框架協議的細節仍不明朗，而丹麥堅稱對格陵蘭島的主權沒有討論空間。

經濟數據方面，最新的美國個人消費支出（PCE）物價指數報告顯示，消費者支出在11月和10月均有所增長。

其他貴金屬交易：

現貨白銀漲到歷史新高，報每盎司96.58美元。

現貨鉑金上漲4.6%，報每盎司2601.03美元，創歷史紀錄。

現貨鈀金上漲3.3%，報每盎司1900.59美元。

Tradu.com資深市場分析師Nikos Tzabouras表示：「白銀的基本面敘事比黃金更具吸引力。也許白銀不像黃金那樣是儲備資產，但仍然能受惠於避險資金流入以及美元走弱。」

