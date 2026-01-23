焦點股》仁寶：旺年會釋AI利多 滾量大漲

仁寶目標短時間內重返兆元企業，今年旗下AI伺服器業績貢獻要占伺服器總營收8成。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕代工大廠仁寶（2324）受惠於昨日旺年會釋出AI伺服器利多，董事長陳瑞聰親自喊話目標短時間內重返兆元企業，今年旗下AI伺服器業績貢獻要占伺服器總營收8成，帶動今日股價開盤大漲逾5%，截至上午9時7分暫報33.9元，漲幅2.42%，成交量逾4萬張。

陳瑞聰看好今年AI伺服器業務並隨客戶專案推進，前段製造、後段整合的相關訂單第二季底開始發酵。公司維持亞洲伺服器L6製造能量，同時推進美國德州新廠布局，聚焦L10與L11等出貨層級，帶動營運結構持續朝非PC事業擴張，預期今年整體伺服器營收強勁雙位數成長。

針對市場關注的客製化晶片（ASIC）與圖形處理器GPU伺服器趨勢，陳瑞聰認為，公司著重於配合客戶路線與需求，提供對應的伺服器解決方案，擴大長期合作機會。長期營運目標為PC與非PC營收占比接近60：40，今年有機會達成，但非PC業務成長並不代表退出PC本業，仍維持筆電核心競爭力，同步擴大智慧裝置等動能。

