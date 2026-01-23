3萬2到了！聯發科發爐飆漲停 指數漲近300點登32042點新高

3萬2到了！聯發科、台積電領電子刺衝，指數漲近300點登32042點新高。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美歐局勢緩解，不僅美股4大指數續揚，而台指期夜盤也首次站上32000點，延續漲勢，週五在台指期站上32000點，台股大盤在台積電、聯發科開盤續揚，開盤指數漲42.69點，以31788.77點開出，在聯發科買盤大點火，股價飆漲停1630元，加上記憶體、面板、IC設計、矽智財、AI等電子股全面揚走揚，傳產與金融助攻，指數開高走高，漲近300點，指數來到32042點，再刷新紀綠。

美國總統川普致力推動控制丹麥自治領地格陵蘭，隨著川普態度轉變，美歐之間緊張緩解，美國股市週四延續前一交易日的漲勢，道瓊工業指數上漲306.78點、0.63%，標普500指數上漲0.55%，那斯達克指數上漲0.91%，費城半導體指數上漲0.16%，台積電ADR上漲0.38%，收在327.37美元。

而台指期夜盤盤中觸歷史新高32135點，終場首次站上32000點，收32012點上漲149點，期貨法人分析，美股連2日反彈，不確定性暫時消退，台股可持續順勢跟上國際股市走勢，外資回補與期貨空單回補推升，台指期強勢突破32000點整數關卡，在技術面表態，短線多方重新掌握主導權。

