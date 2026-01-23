真省錢嗎？好市多「9種浪費商品」1次看

調味料等好市多9種商品，被點名最易浪費錢。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人喜歡到好市多（Costco）購物，不僅商品應有盡有，且方便又划算，然而許多商品因大包裝，用不完，反而造成浪費，而專家點名，調味料、藥物、新鮮蔬果等9種「最可能浪費」商品，最好避免購買，才能省錢。

《Cheapism》報導，達人表示，有些品牌商品，在好市多大量購買卻實更划算，而且某些 Kirkland Signature 產品甚至比其他商店的同類產品更好，然而並非所有產品皆如此，以下9種商品，因大包裝，往往因未用完，就變質，或壞掉，因此，最好不要買。

1、貝果、牛角等烘焙商品

Costco烘焙區的貝果出了名的容易發黴。它們不像超市裡賣的貝果那樣添加防腐劑，所以有些人幾天之內就會發現發黴。

在Costco的烘焙區，很多人不買的不只是貝果，一大盒一大盒的餅乾、丹麥酥和牛角麵包也讓很多人吃不完。

2、調味料

香料和調味料加工後很快就會失去香味，所以越新鮮越好。如果你買了一大罐黑胡椒、墨西哥捲餅調味料或薑黃粉，要花好幾年才能用完，到最後味道肯定就不好聞了。雖然可能比較便宜，但性價比不高。

3、香蕉

很多人在Costco買香蕉時都會直接略過。r/Frugal版塊的用戶u/aarrtee說道，「這麼多香蕉我吃不完就壞了」、「在Costco買的香蕉成熟速度比其他香蕉慢很多，讓人很惱火。」

4、新鮮蔬果

不只是香蕉，如果你家人口不多，大量購買蔬果也可能是個問題。像覆盆子和生菜這類嬌嫩的蔬果很容易壞，而一大袋馬鈴薯可能在你吃完之前就發芽了。

5、食用油

花生油和菜籽油等食用油都會變質，包裝上都印有保存期限。除非你經常油炸食物，否則最好不要買大包裝的食用油，以免浪費。

6、牛奶

你可能1次需要購買1.5到2加侖的牛奶。 「我們1家五口根本喝不完這兩罐牛奶，」1位r/Frugal版塊的評論者說道。

7、藥物

像止痛藥和止咳藥這樣的非處方藥在 Costco 通常很划算，尤其是自有品牌的。但是，你能在保質期前用完1瓶400粒裝的藥嗎？如果你只是偶爾服用某種藥物，那麼去藥局購買可能會更划算。

8、烹飪噴霧

像Pam這樣的烹飪噴霧通常是兩瓶裝的大包裝。除非你是專業烘焙師或每週多次使用，否則最好不要買大包裝。1位用戶說：我家1罐Pam可以用3年。

9、堅果

商店門口那些零食堅果確實很美味，而且因為是大包裝，價格通常也很實惠，除非你家平常就特別愛吃堅果，否則還是別買了。

