川普最新談話影響！國際油價重挫 跌破一週低點

國際油價週四（22日）下跌約 2%，跌至一週低點。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普（Donald Trump）對格陵蘭與伊朗的強硬言論出現緩和，加上市場出現可能促成俄烏戰爭結束的正面進展後，國際油價週四（22日）下跌約 2%，跌至一週低點。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌 1.26 美元，跌幅 2.1%，收在每桶 59.36 美元。

布蘭特原油期貨下跌 1.18 美元，跌幅 1.8%，收在每桶 64.06 美元。

川普表示，他已在與北約達成的協議中，確保美國擁有「永久且全面」進入格陵蘭島的權利。北約秘書長則指出，盟國必須加強對北極安全的承諾，以防範來自俄羅斯與中國的威脅。

另一方面，外交人士表示，在川普揚言對歐洲加徵關稅，甚至不排除動用軍事行動，嚴重動搖跨大西洋關係信心後，歐盟領袖將於週四召開緊急峰會，重新檢視與美國的關係。

盛寶銀行（Saxo Bank）大宗商品首席分析師漢森（Ole Hansen）指出：「與格陵蘭風波相關的風險溢價正在消退，而伊朗供應風險也已降低。」

川普也表示，他希望美國不會再對伊朗採取進一步軍事行動，但同時警告，若伊朗重啟其核計畫，美國將會有所行動。在制裁之下運作的伊朗，是石油輸出國組織（OPEC）中僅次於沙烏地阿拉伯與伊拉克的第3大原油生產國。

線上經紀商 IG 的分析師西卡莫（Tony Sycamore）表示，隨著格陵蘭與伊朗局勢的緊張程度降低，油價應能守在每桶約 60 美元附近。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）週四在達沃斯與川普通話後表示，針對烏克蘭的安全保障條款已經敲定，但與俄羅斯戰爭中最關鍵的領土問題仍未解決。

若俄烏戰爭結束、並解除對全球第3大原油生產國俄羅斯制裁的協議，將可透過增加全球市場上的燃料供應，進而壓低油價。

