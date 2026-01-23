難滿足AI資料中心晶片需求 英特爾股價狂瀉12％

英特爾週四（22日）盤後交易大跌12％。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國晶片大廠英特爾（Intel）週四（22日）表示，公司難以滿足AI資料中心對其伺服器晶片的需求，並預測單季營收和利潤將低於市場預期，導致公司股價盤後交易大跌12％。

《路透》報導，這項預測凸顯出英特爾在預測全球晶片市場方面所面臨的困難，該公司目前的產品是多年前決策的結果。過去1個月股價上漲了40％的英特爾，近期推出一款期待已久的筆記型電腦晶片，旨在重新奪回公司在PC市場的領先地位。與此同時，記憶體短缺的情況預計將抑制整個產業的銷售。

英特爾高層表示，伺服器CPU（中央處理器）激增的需求令公司「措手不及」，儘管工廠全產能運轉，英特爾仍無法滿足市場晶片需求，導致利潤豐厚的資料中心銷售業務流失，而新款PC晶片的出現又進一步擠壓了其利潤空間。

執行長陳立武坦言，短期內，自己感到失望的是公司無法完全滿足市場需求。

根據LSEG數據，英特爾預測本季營收將落在117億美元至127億美元（約新台幣3705億元至4022億元）之間，而分析師平均預期為125.1億美元（約新台幣3961.9億元）。預計Q1調整後盈虧將打平，而先前預期經調整後每股盈餘為5美分。

投資人和分析師一直希望，大型科技公司為推進AI業務，而委託建設的資料中心，能夠推動英特爾傳統伺服器晶片的銷售，這些晶片與輝達（NVIDIA）市場領先的圖型處理器（GPU）一同使用。

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）表示，AI的需求讓一些雲端運算巨頭感到意外，由於「網路效能下降」，這些公司不得不爭相升級老化的晶片組合。並直言，「大家都有些措手不及」。

辛斯納指出，儘管英特爾擁有自己的工廠，但在改變其生產的晶片類型方面，仍有些跟不上，而且公司並沒有根據資料中心需求變化的預期來管理工廠。

多年來的失誤讓英特爾在快速成長的AI晶片市場舉步維艱，並耗盡了手中資金。陳立武接任執行長後制定了一項以削減成本、精簡管理層為核心的轉虧為盈策略，同時推出全新的產品路線圖。

辛斯納表示，英特爾一直在等待大客戶，因此暫緩對其下一代製程14A進行大規模投資。與代工領域的其他競爭對手一樣，英特爾對於客戶資訊守口如瓶，但辛斯納透露，投資人可以透過觀察資本支出的激增來判斷英特爾何時贏得客戶。

陳立武則稱，目前有2家客戶正在評估英特爾14A製程的具體細節，這可能是朝著使用該技術製造測試晶片邁出的重要一步。英特爾高層表示，預計在今年下半年就能知道外部客戶是否願意採用這項技術。

