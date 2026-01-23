CP值爆表！UNIQLO「3990日圓」寬鬆襯衫 網喊，穿上秒變萬人迷。（擷取自官網）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，提供各式各樣的平價商品，最近UNIQLO的聯名商品牛津寬鬆襯衫，以奢華的質感、設計和舒適度，備受青睞，由於售價只要3990日圓（約新台幣798元），網友大讚，性價比超高，穿上它你肯定變萬人迷、完美平衡了時尚感和實用性，是本季必備單品。

日媒報導，優衣庫的牛津寬鬆襯衫（オックスフォードオーバーサイズシャツ）是「優衣庫與 JW ANDERSON」聯名系列的一部分，打造出休閒又不失精緻的造型。

這款襯衫採用寬鬆版型和長款設計，前擺呈圓弧形，後擺則為直筒形。側邊開叉方便取用口袋物品，也方便行走。由於襯衫採用 60% 棉和 40% 人造絲混紡面料，柔軟舒適，垂墜感適中，既保留了牛津襯衫的經典外觀，又輕盈透氣，穿著舒適，且左前下擺飾有同色系的「JW ANDERSON」刺繡標誌。

由於這款襯衫完美平衡了時尚感和實用性，廣受好評，網友紛紛在官網留言，稱：「無論室內室外穿著都很時尚，非常百搭」、「我買了不同顏色，超乎預期」、「休閒又不失版型，布料柔軟舒適」、「牛津襯衫，但布料是人造絲混紡，所以垂感很好，給人一種幹練的感覺」、「設計很棒，穿上肯定很受歡迎」、「布料厚實，寬鬆度也很好，性價比超高」、「說實話，我覺得這個價位能買到這種品質的衣服，其他品牌就遜色多了」。

