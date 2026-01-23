自由電子報
川普放狠話警告歐洲：若賣美國資產就祭出「重大報復」反擊

2026/01/23 09:12

美國總統川普出席在達沃斯舉行的世界經濟論壇。（法新社）美國總統川普出席在達沃斯舉行的世界經濟論壇。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）警告，若歐洲國家因他針對格陵蘭相關的關稅威脅而出售美國資產，美方將展開「重大報復」，此舉也進一步向歐洲施壓，要求其配合一項關於格陵蘭未來的初步協議。

川普週四（22日）在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇期間，接受《福斯財經新聞網》（Fox Business）專訪時表示：「如果他們真的那麼做，那就做吧。但你知道，一旦那種情況發生，我們將會採取重大的報復行動。」他並補充說：「我們掌握了所有籌碼。」

丹麥退休基金AkademikerPension本週宣布，計畫清倉賣出1億美元美國公債；格陵蘭的SISA養老金公司也表示，正在考慮是否該繼續投資美國股票。

美國財政部長貝森特 （Scott Bessent） 本週稍早淡化了丹麥方面的拋售行動，稱自己「完全不擔心」。

貝森特週三（21日）在達沃斯表示：「丹麥對美國公債的投資規模，就像丹麥這國家本身一樣，無足輕重。」

