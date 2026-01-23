UNIQLO「大容量神包」來了！輕巧防潑水又耐用 價格還超親民

日本服飾品牌UNIQLO（優衣庫）提供各式各樣的平價商品。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，提供各式各樣的平價商品，最近日本UNIQLO一款便利且實用的 「肩背包」 正在熱賣中，就是售價僅2990日圓（約606元新台幣）的「澎軟肩背包」（パフィーショルダーバッグ），因為其不僅適合日常使用，也非常適合短途出遊或旅行，是大容量設計的肩背包。

日媒《LIMO》報導，在UNIQLO官方Instagram上，關於澎軟肩背包介紹的影片播放次數已超過 154萬次，按讚數量也超過 1萬，可見其人氣與話題度。而在UNIQLO官方網站上的評論包括：「收納力超強」、「輕巧又實用」、「肩帶較寬，肩膀不易酸痛」等好評。

請繼續往下閱讀...

澎軟肩背包販售的顏色共有白色、黑色與棕色3款，有著24公升的大容量，其一大亮點是口袋多。外側有2個口袋，內側有2個口袋，再加上1個拉鍊口袋，共 5個收納空間，方便分類收納物品。外側設有小吊環，可掛上喜愛的吊飾或小包，快速收納常用物品，靈活運用。

防潑水加工設計，可抵抗小雨或日常髒汙，使用更安心。布料之間加入了填充棉，觸感舒適，也能減少包內物品外形凸顯在包面上的問題。

報導提到，澎軟肩背包的加寬肩帶、防潑水加工、小吊環等細節設計，都充分考量使用者便利性。更重要的是，價格親民，CP值超高。

澎軟肩背包。（圖擷取自UNIQLO官網）

在 Instagram 查看這則貼文 ユニクロ公式（@uniqlo_jp）分享的貼文

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法