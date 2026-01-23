股神卸任前臨別贈言！巴菲特給投資人的3個理財建議

股神巴菲特（Warren Buffett）。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕股神巴菲特於2025年底卸任波克夏執行長一職，這位「奧馬哈先知」在最近1封致股東的感恩節信中分享了一些臨別贈言，信中也給投資人3個理財建議。

《Gobankingrates》報導指出，雖然巴菲特這封信寄於2025年11月，但其中蘊含的3個理財智慧，值得投資人在2026年及以後都可以運用。

1、別擔心正常的股票波動

波克夏通常被視為避險股，因為它業務多元化，涵蓋眾多領域，例如其龐大的保險業務以及對蘋果等科技公司的大量持股。巴菲特也以價值投資者的形象著稱，他從不衝動投資。

儘管波克夏擁有相對穩健的聲譽，但巴菲特在信中指出，公司「股價波動劇烈，偶爾會下跌50%左右，這種情況在現任管理層領導下的60年中已經發生過三次。不要灰心；美國會復甦，波克夏的股票也會復甦。」

這項建議或許可以推廣到更廣大的股票市場。即使你投資的是像標普500指數基金這樣的產品，也會有幾年收益豐厚，也會有幾年虧損慘重。

這並不是說你應該完全忽略市場波動，而是說你應該接受市場有漲有跌的正常現象。與其恐慌性交易，不如保持投資，這通常是明智之舉。

2、從錯誤中學習 然後放下它們

這或許更屬於人生建議的範疇，但也適用於理財。正如巴菲特所說：“不要為過去的錯誤而自責，至少從中吸取一些教訓，然後繼續前進。亡羊補牢，為時未晚。”

所以，如果你在理財上犯了錯誤，例如背負信用卡債務，不要一直自責。找出導致你陷入這種困境的行為模式，並找到解決之道。或者，如果你在投資方面犯了錯誤，不要追逐損失。接受錯誤，重新走上一條符合實際目標的道路。

3、不要為了賺錢而賺錢

金錢固然能在許多方面讓生活更輕鬆，但為了追求金錢而不惜一切代價或許不該是你的主要目標。相反，你應該思考自己真正想要的生活是什麼樣的，金錢或許能幫助你實現這些目標，但也不要忽視美好生活所需的其他要素，例如建立牢固的人際關係和善待他人。

正如巴菲特在信中所說，偉大並非源於積累巨額財富。他還說，“記住，清潔工和董事長一樣，都是普通人。”

換句話說，不要以為獲得權力和財富就能讓你自動成為一個更好的人。

