「格陵蘭割地」給美？總理親上火線全說了

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen） 週四則表示，他不知道川普與北約協議枉架的細節有那些，但主權是紅線。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普在瑞士達沃斯舉行的1次閉門會議後，宣佈已與北約秘書長呂特制定了「未來協議的框架」，並傳美將獲得「格陵蘭割地」，對此，格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen） 週四則表示，他不知道川普與北約協議枉架的細節有那些，但主權是紅線。

CNBC報導，尼爾森週四在新聞發布會上強調，任何涉及格陵蘭島的協議，如果沒有格陵蘭島及其統治王國丹麥的發言權，都無法達成。

請繼續往下閱讀...

他補充說，任何此類協議都必須尊重格陵蘭的“紅線”，包括其主權和領土完整。

「我們選擇丹麥王國。我們選擇歐盟。我們選擇北約，」尼爾森在格陵蘭島努克對媒體表示。 “這不僅關乎格陵蘭和丹麥王國，也關乎我們所有人的世界秩序。”

這些言論與丹麥首相梅特·弗雷德里克森早期的聲明相呼應，後者堅持格陵蘭的主權不容談判。

尼爾森發表上述評論的前一天，川普突然宣布，他和北約秘書長呂特已經制定了「未來協議的框架」。

與此同時，《紐約時報》週三報道稱，一些北約官員曾單獨討論過一項可能的妥協方案，根據該方案，美國將獲得對「格陵蘭島小塊區域用於軍事基地」的主權。

尼爾森週四斷然拒絕了這項提議，同時一再指出他尚未被告知川普-呂特框架的具體內容。

「我不知道那項協議的具體內容是什麼，」他說。 “但我知道我們現在有一個高級別工作組，正在努力尋找對雙方都有利的解決方案。”

尼爾森說：“我們有一些不可逾越的紅線。我們必須尊重領土完整，必須尊重國際法和主權。”

「我們的領土完整、我們的邊界以及國際法絕對是不可逾越的紅線，我們絕不允許任何人越過，」他在隨後的新聞發布會上補充道。 “我認為這一點也不奇怪。”

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法