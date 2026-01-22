金光閃閃！高盛上調今年底金價至5400美元 原因曝光了

高盛上調黃金目標價。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕高盛集團21日將對今年底的黃金目標價，從原本的每盎司 4900 美元上修至 5400 美元，調幅超過1成，理由是民間與新興市場央行持續將資產配置分散至黃金。

《商業內幕》22日報導，週四現貨黃金價格約為每盎司4800美元左右。由於美歐之間因格陵蘭島問題而產生的緊張局勢有所緩和，金價從每盎司約4888美元的歷史高點回落。

請繼續往下閱讀...

今年以來，黃金價格已上漲 11%，自 2023 年初以來已上漲超過一倍，當時黃金價格約為每盎司 1865 美元。由於私部門對這種貴金屬的需求異常旺盛，高盛將黃金價格目標價上調了 10%。

高盛分析師預計，到今年年底，黃金價格將達到每盎司 5400 美元，高於他們先前預測的每盎司 4900 美元。該行分析師 Daan Struyven 和 Lina Thomas 在週四的一份報告中寫道：「自 2025 年以來，金價上漲速度加快，因為各國央行開始與私人部門投資者爭奪有限的黃金。」

高盛分析師指出，這波黃金搶購潮不僅體現在傳統的ETF購買上，也體現在旨在對沖全球宏觀政策風險的各類投資工具的使用上。他們也提到，高淨值家族大量購入實體黃金，投資人也紛紛買進買權。

高盛並預估，2026 年全球央行購金量平均將達每年 60 公噸，原因在於新興市場央行可能持續將外匯存底分散配置至黃金。分析師指出，諸如政府債務擔憂和長期預算壓力等風險不太可能在2026年徹底解決，這將使金價維持在高位並保持穩定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法