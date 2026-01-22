川普開除庫克案 美最高法院關注Fed獨立性

聯準會理事庫克。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國最高法院大法官21日對於總統川普以未經證實的房貸詐欺指控，開除聯準會理事庫克（Lisa Cook）的行為表達疑慮，表示此舉將顛覆聯準會的獨立性，並引發市場動盪。

川普去年8月以在貸款文件中做出不實陳述為由，開除庫克，庫克否認指控，並對川普提出告訴。美國最高法院21日對該案舉行辯論庭，美國政府首席律師紹爾（John Sauer）敦促大法官在訴訟進行時允許川普解除庫克職務。

請繼續往下閱讀...

根據聯邦儲備法第10條的規定，聯準會理事除非「因故」（for cause）被總統解職，否則任期為14年，該法沒有詳述「因故」的意義，在一般的法律判決中，該詞語被解釋為效率低下、怠忽職守或瀆職。在21日的辯論中，該詞一再被探討。

川普第一任期任命的大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）指出，「低門檻的『因故』意義若非粉碎，也將削弱聯準會的獨立性」，他進一步說，此例一開不僅將對聯準會，日後也將對未來總統的其他人事任命造成影響。

大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）也提到經濟學家指稱，開除庫克恐引發衰退的警告，她問紹爾，「在此案，應如何看待公共利益」？

大法官索托馬約（Sonia Sotomayor）指出，整起事件「起於（川普的社群平台）『真實社群』的發文就不合常規」，她表示，聯準會自1913年成立以來，首次開除聯準會理事，「此案的空前性質在於總統的行為，而非庫克的作為」。

目前面臨司法部刑事調查的聯準會主席鮑爾也出席庭審辯論。在兩個小時的聽證會後，庫克聲明說，此案攸關聯準會「是否將依據證據與獨立判斷來制定關鍵利率，抑或將臣服於政治壓力」。

川普政府指控，庫克在加入聯準會前，於2021年申請位於密西根州和喬治亞州的房貸時，將相關住所虛假列為「主要住所」，以獲取更優惠的貸款條款。庫克回擊該指控毫無根據，且完全依賴對文件的斷章取義，其律師克萊蒙（Paul Clement）表示，庫克即使有錯，也「至多是無意間的疏忽」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法