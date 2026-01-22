退休族最後悔「留太久」的10樣物品 再不賣等著貶值

退休人士最後悔保留太久的10種物品。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕你的家中可能正坐擁價值數千或數萬元的「雜物」，若還來得及的話，最好趁現在有價值時就賣掉。美媒報導，許多人常會說「孩子以後可能會想要」、「這東西將來一定很值錢。」但現實是，審美會改變，過去被視為「傳家寶」的物品，正快速淪為未來的捐贈品。報導點出退休族最後悔「留太久」的10樣物品，你家中了幾項呢？

1.正式瓷器餐具組：除非是Herend、Royal Copenhagen這類知名品牌推出的稀有款式，否則你的花紋瓷器，多半正在貶值。年輕家庭很少舉辦正式宴客，也不想手洗餐具。

2.深色老派家具：厚重的深色木質衣櫃、餐邊櫃、展示櫃，價格早已崩盤，搬運費用往往比家具本身還貴。如果現在有人願意買，趕快賣掉，否則將來可能還得花錢請人清走。作者也自嘲，自己曾花大錢買下一張80年代公司倒閉時的老書桌，存放、搬家數十年，最後請教古董家具專家，對方只回了一句「這只能當柴燒了，老朋友。」

3.鍍銀餐具：純銀有熔金價值，但「鍍銀」幾乎只值拋光費。如果你有整箱鍍銀叉子或盤子，建議整批賣給手作職人或古董店，這類物品幾乎不會升值。

4.捨不得用的高級桌布與餐巾：緹花桌布與刺繡餐巾雖然精美，但需要熨燙。到了2026年「方便」才是王道。寄售店或許還願意收高品質織品，但市場正在快速萎縮。

5.Hummel與Precious Moments瓷偶擺飾：這些被堪稱上一代的產品，少數稀有款仍有價值，但大多數瓷偶早已供過於求。先上網查比價，再賣給願意大量收購的收藏家或商家。

6.百科全書：精裝百科全書如今幾乎只剩裝飾用途，印出來的那一刻就已過時。除非是100年以上的古書，否則建議捐贈或回收，又重又難賣。

7.櫃式縫紉機：輕便型的老式Singer Featherweight縫紉機很搶手，但嵌在櫃子裡的大型縫紉機，常被視為累贅。如果你不是天天縫紉，這類家具只是在佔空間。

8.水晶高腳杯：和瓷器一樣，厚重的水晶杯已不再流行，容易缺角又不能進洗碗機。趁市場還沒更冷，趕緊賣掉。

9.設計師服裝與皮草：復古服飾有市場，但變化很快。1980年代的貂皮大衣或名牌套裝，還得承擔蟲蛀與潮濕風險。

10.第二輛車：如果你已退休、家裡有兩輛車，算算帳吧。保險、牌照、維修費，一年可能燒掉好幾千美元。在Uber與外送普及的時代，成為只有一輛車的家庭，是最快幫自己「加薪」的方法。

