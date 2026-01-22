快把這5樣超市商品丟回貨架！內行人說「買了簡直被坑」

超市買這5種食品雜貨簡直掏空你荷包，請把它們放回貨架。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕超市設計得巧妙無比，目的就是讓你花錢。美媒報導，大部分消費者只關注促銷廣告或會員點數，但真正掏空你荷包的，是業界所謂的「懶惰稅」，這是你為方便付出的額外成本。個人理財專家、暢銷作家Stacy Johnson指出，有些情況下，你可能在不到60秒就為它付出三倍甚至更多的價格。只要跳過那些便利包裝、花一點時間自己準備，你就能省下一大筆錢，報導指出以下5款商品，最好立刻放回貨架。

1.預切好的水果與蔬菜：蔬果區中，預切產品的加價可能是最高的。無論是切好的哈密瓜、鳳梨或洋蔥丁，你都是為別人動刀付出了天價。價格上，按重量計算通常是整顆水果的3倍以上；而品質也不如整顆水果。水果切開後會立即氧化，表面暴露在空氣中，水分流失、營養下降速度也比整顆水果快。建議買整顆水果或洋蔥，花幾分鐘自己切，不僅更新鮮，放冰箱也能保存更久。

2.預磨好的起司：冰箱裡的切達起司或莫札瑞拉絲，雖然常見，但其實很不划算，原因有2個，價格與化學添加。首先，單位價格方面，一塊起司通常比預磨起司便宜。其次，包裝成分表上，你會看到纖維素、馬鈴薯澱粉等添加物。製造商會塗抹防結塊劑以防絲狀起司結塊，但這也導致起司融化不順，烤起來會有顆粒感，披薩也容易變硬。建議買整塊自己磨，口感更佳、融化順滑，也不用多付防結塊添加物費。

3.單次使用調味包：像是墨西哥捲餅調味包，是超市最巧妙的行銷陷阱之一。翻過包裝，你會發現主要成分其實就是鹽、孜然、辣椒粉和玉米澱粉。換算單位價格，單次調味包比買原料瓶裝香料貴了好幾倍。建議自己備好香料罐，幾秒鐘就能混合成所需調味，不僅省錢，還能控制鈉含量，避免調味包中的防腐劑。

4.瓶裝水：除非你住的地方水質不安全，瓶裝水幾乎是最高利潤的商品，你常常為瓶裝水付出比自來水高上千倍的價格。行銷告訴你瓶裝水更安全或更乾淨，但其實大多只是過濾過的自來水，包裝換成塑膠而已。建議投資一個高品質濾水壺或櫥下過濾系統，幾個月就能回本，也不用每週搬重重的水箱回家。

5.服務櫃台切片熟食肉品：熟食櫃台常利用心理效應讓你覺得「有人幫你切，一定比較高級」。但實際上，你常能在旁邊的預包裝熟食區，找到同品牌、相同切片的肉，單位價格更低。超市為你現切肉片加價，如果排隊拿號碼牌前，先去比較相同品牌的預包裝火雞或火腿價格，如果保存期限沒問題，直接買預包裝即可，省時又省錢。

