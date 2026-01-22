對美投資和信保不應加總 國發會：談判結果對我GDP影響由負轉正

國發會今發聲明澄清外界對台美對等關稅談判誤解之處。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台美對等關稅談判出爐後，出現將我國企業對美自主投資2500億美元與融資信用保證2500億美元額度，加總成為5000億美元，以及對我國潛在GDP減損之評論，國發會今對外澄清。

國發會表示，有關我國將以臺灣模式投資美國分為兩部分，一部分是由臺灣企業自主投資2500億美元；另一部分則是為協助企業資金取得，政府會建立信用保證機制，支持金融機構提供上限2500億美元之融資額度給有融資需求的業者。

國發會強調，兩者形式及功能截然不同，不應直接相加。

而有關臺美關稅談判底定對經濟影響，在短期部分，根據經濟部委託智庫評估，本次輸美對等關稅自2025年4月的32%調降為15%且不疊加MFN後，衝擊已大幅降低，對臺灣GDP影響由原先「-0.78%至-0.3%」變為「0.00%至0.01%」。

至於外界關切企業自主赴美投資2500億美元對中長期潛在GDP的影響，國發會指出，不應以靜態方式直接扣除對美投資金額來評估，而須以長期動態觀點來分析對國內資本累積、總要素生產力之效益。

國發會強調，對美投資是臺灣產業實力的延伸，隨企業全球化布局將更精準貼近終端市場並擴大產值，進一步提升獲利，不僅挹注稅收成長，亦將同步帶動國內先進製程投資，並促進國內相關供應鏈升級與驅動建廠需求。

美方已具體承諾將建立雙向投資機制，並擴大投資我國五大信賴產業，近期國際大廠如美光、輝達等陸續加碼在臺設立研發中心或高階生產基地，未來將有更多美國企業來臺投資。另傳統產業在臺美關稅協議底定後，與競爭對手國居於平等或優勢競爭地位，並降低不確定性，這些都有助傳統產業加速投入雙軸轉型升級，並有利出口。

此外，近期國際投資機構紛紛上調今年臺灣經濟成長預測，主要考量為臺美貿易談判確立戰略經濟夥伴關係，貿易不確定性顯著降低，這不僅鞏固高科技產業優勢，亦為傳統製造業帶來復甦契機。

近期野村、瑞銀、星展等金融機構分別上調臺灣今年經濟成長率達4.4%、4.5%、4.8%，都較主計總處3.54%為高。

