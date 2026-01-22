經部A+計畫通過4案 達明輪式人形機器人可應用製造業產線

經濟部產業技術司今（22日）公布， A+企業創新研發淬鍊計畫有4項計畫通過。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部產業技術司今（22日）公布， A+企業創新研發淬鍊計畫有4項計畫通過，其中，達明機器人的「輪式人形機器人開發計畫」改善製造業缺工問題，未來可應用於製造業與半導體產線。

經濟部技術司本月15日召開A+企業創新研發淬鍊計畫第1次決審會議，會中通過達明機器人、南亞科、程泰機械及沃司科技等4項計畫，分別在智慧製造、先進半導體記憶體、高階工具機及AI資料中心等領域推動關鍵技術研發。技術司表示，相關計畫將強化我國在智慧製造設備、自主半導體製程、高精度機械加工及資料中心運營等核心產業的技術能量，帶動產業升級並提升國際競爭力。

達明機器人「具身智慧賦能產業輪式人形機器人開發計畫」，針對製造業缺工問題，以更貼近實際工廠需求為設計出發點，打造更穩定、安全與能源效率的輪式人形機器人。機器人硬體融合雙七軸手臂、多自由度軀幹與輪式底盤，搭載3D視覺與力覺感測器，具備「精密操作」與「高負載能力」的工業級高精度，可執行精細操作與搬運等工作。軟體技術採用自主進化AI檢測模型等AI代理框架，讓機器人可自我優化，降低企業導入自動化的門檻。

技術司表示，達明機器人計畫相關成果未來可應用於製造業與半導體產線，協助產業提升生產彈性與效率。計畫執行期間預計申請專利15件，帶動投資新台幣1億元，完成後3年內可創造累積產值27億元並新增30個就業機會。

南亞科技「新世代10奈米級DRAM製程與AI超高頻寬記憶體研發計畫」，聚焦新世代記憶體技術研發。隨著AI與高效能運算快速發展，記憶體效能已成為影響AI運算效率的關鍵因素之一。南亞科技投入第四代10奈米級製程，以期提升記憶體效能與製程成熟度，縮短與國際大廠技術差距；並同步開發可支援AI應用的高頻寬、低延遲、低功耗記憶體產品，滿足AI伺服器與先進運算應用。

技術司表示，透過計畫推動將強化台灣在關鍵記憶體元件上的自主供應能力，厚植國內AI算力發展實力，執行期間預期可帶動衍生投資金額新台幣330億元，新增450個就業機會。

高階機械設備方面，程泰機械、台朔重工「大型車銑複合五軸設備結合旋風切齒加工技術開發計畫」，針對齒輪與軸類零件加工流程冗長、效率受限的問題，開發可整合多道加工程序的大型車銑複合五軸設備，開發國內首套一機整合齒輪加工設備>

技術司表示，該技術可將原本需多台設備完成的加工流程整合至單一機台，透過製程整合，可有效減少上下料與換線時間，並提升加工尺寸的一致性與定位精度，可有效減少換線與搬運時間，同時提升加工精度與良率，協助國內製造產業朝向高精度、智慧化與節能製程轉型，強化我國在高階製造領域的自主能力。

技術司再指出，面對AI伺服器快速成長所帶來的高熱密度與能源消耗挑戰，沃司科技提出「預防熱當機與優化機櫃效能之邊緣智能解決方案計畫」，以業界首創的雲邊協同智慧管理架構，提出AI資料中心智慧管理解決方案。

沃司科技的解決方案是透過在機櫃端即時監測與毫秒級預測溫度變化，在問題發生前主動調整運作狀態，有效降低熱當機風險與冷卻能耗。相關技術可協助資料中心提升使用效率、降低冷卻能耗，同時強化系統穩定性與資安防護。計畫完成後，預期可帶動產值新台幣3000萬元，並推動國內資料中心產業朝向智慧化與綠色營運發展。

