Google回應帳戶驗證爭議 資安界關切個資蒐集界線

〔記者邱巧貞／台北報導〕消基會去年接獲多起消費者投訴，指出收到多位Google One訂閱用戶表示，長期正常繳費使用Google雲端服務，卻在未獲得明確說明的情況下，突然被要求上傳「政府核發的身分證件」及「含有住址的證明文件」，否則帳戶將無法恢復使用，引發外界對個資安全的疑慮。

對此，本報向Google詢問相關作法。Google回應指出：「Google始終將使用者安全視為第一要務。為保護全球使用者帳戶，在偵測到異常帳戶活動時，我們可能會要求使用者進行身分驗證。所有提交的證明文件，皆會依據Google的隱私權政策處理。」

消基會今（22）日召開記者會表示，現代人大量的照片、信件、文件及手機備份皆儲存在雲端，一旦帳戶遭停權，用戶不僅無法登入電子郵件，連手機資料備份也可能全面中斷。當平台以「交出身分證明」作為解鎖帳戶的前提時，等同將使用者的重要數位生活作為籌碼，形成一種「數位人質化」的風險。

針對此事件，台灣資訊安全協會（TWISA）監事鄭加海認為，平台在帳戶驗證機制上，確實具有防詐騙與風險控管的正當考量，但若要求用戶上傳身分證件及含有住址的帳單，從個資保護與法規遵循的角度來看，仍須格外審慎。

他指出，身分證字號與住址屬於高度敏感的個人資料，依照資料最小化原則，企業應評估是否有必要蒐集到這個層級的資訊，以及是否已有風險較低的替代驗證方式可用。

鄭加海也提醒，若此類資料的保存期限、使用範圍與刪除機制未充分對外說明，容易引發用戶對個資安全的疑慮，長期而言，也可能影響企業在隱私治理與合規上的信任基礎。他建議，平台可考慮提供多元驗證選項，讓用戶在兼顧帳戶安全的同時，也能降低不必要的個資暴露風險。

