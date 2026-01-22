吉晟苗栗新廠第二季動土 今年目標持續成長

吉晟投資的苗栗新廠預計第二季動土。圖右為吉晟董事長楊朝堂、左為總經理林亮光。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內本土規模最大的核子醫學藥品公司興櫃吉晟生技（7762）總經理林亮光表示，阿茲海默症檢測藥品日前在路竹廠試產成功，預計農曆年後向食藥署申請路竹廠也加入生產行列，希望上半年會有好消息。

為了因應需求快速成長，林亮光表示，路竹廠近幾個月都在加班趕工，擴增第二條產線，若上半年能通過，將可加快產能供應。

請繼續往下閱讀...

吉晟去年合併南部禮曼公司後，已經解決全台核藥的供應鏈問題，不論南北都能供貨，接下來投資15億元的苗栗新廠預計今年4月動工，2027年完工，屆時將成為全台規模最大的核藥廠。

林亮光說，目前除了已上市的藥品外，內部還有四項藥品研發中，其中兩項是帕金森氏症檢測、一個是失智症檢測、另一個是癌症檢測，未來兩年公司除了將重心放在新廠設立外，新藥開發也是重中之重。

法人推估，吉晟今年在路竹新產能加入下，加上去年下半年開始併入禮曼營收，上半年基期較低，全年營收有機會較去年增加2成，估計成長至2.6億元以上。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法