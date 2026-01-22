美光在台研發中心差點破局 邱求慧：幸好台灣當年做正確選擇

美國記憶體大廠美光擴大在台投資。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國記憶體大廠美光擴大在台投資，規劃投入生產AI晶片所需的高頻寬記憶體（HBM）。經濟部產發署長邱求慧表示，其實5年前招商美光來台設研發中心的投資案一度面臨破局，所幸台灣當年做出正確選擇，讓台灣HBM市佔率從0至25%，補上AI（人工智慧）價值鏈中的重大缺口。

邱求慧表示，美光投資案背後有段不為人知的往事，可以回溯到5年前的一個關鍵抉擇，當時他初到技術司，府院責成經濟部促成美光來台灣設立研發中心，經濟部隨即與美光洽談投資項目。當時，多數人對HBM還很陌生，更難以預見它會在今日 AI 時代扮演如此關鍵的角色。然而，經濟部已經看準HBM對台灣未來的重要性，積極邀請美光將HBM的研發與生產帶來台灣。

請繼續往下閱讀...

邱求慧坦言，其實推動過程並不順利，首先是外界質疑當時美光的HBM技術不如三星與SK海力士，押寶美光是否正確？第二是國內業者反彈，認為台灣已有記憶體產業，為何政府要補助外商？第三是人才排擠的疑慮，也讓這項投資一度面臨破局。

邱求慧指出，當時由行政院副院長沈榮津主導此案，技術司承辦人許苑娥與他幾乎每週開會，逐一拆解、回應、解決這些近乎無解的難題。最終，經濟部在2021年成功宣布美光在台灣設立HBM研發中心，並推動高達4000億元的投資計畫。

邱求慧續說，時間快轉到今天，AI高速運算時代來臨，GPU的算力固然重要，但HBM記憶體更是關鍵。市場估算1顆H100晶片中，GPU成本約700美元，HBM卻高達2000美元。所幸台灣當年做出正確選擇，讓台灣HBM市佔率從0至25%，美光的技術實力也已與韓廠並駕齊驅，補上AI價值鏈中的重大缺口。

邱求慧續指，同時經濟部對國內廠商的支持也從未偏廢。事實上，後續政府也協助南亞科、旺宏等本土企業發展自主記憶體技術，強化台灣自有研發能量。此外，也要求美光擴大採購國內設備與材料，並提前提供HBM設計規格給本地系統業者，加速台灣在AI伺服器與手機晶片等產品的開發進程，讓整體產業鏈同步升級。

邱求慧表示，如今美光已成為投資台灣最大的外商，累計投資金額超過1.2兆元。銅鑼廠投資只是開始，在府院、經濟部和技術司的力挺下，美光再宣布深化在台的投資和研發，未來4年投資將加碼逾4000億元。在台積電赴美布局之際，美光加碼投資台灣技術缺口，也展現「聯美制韓」的戰略意義，更凸顯台美科技夥伴關係的重要性。

邱求慧感慨表示，一路走來，雖曾遭受批評，但始終相信，我們為國家做了一件非常重要的事。在台美談判告一段落之際，深信台灣，一定可以更好。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法