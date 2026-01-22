緯創再加碼擴產 台美投資預算大增百億元

緯創持續強化台美產能布局，今天宣布加碼投資百億元。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）持續強化產能布局，董事會今（22）日通過更新資本支出計畫，針對新竹廠區建築物改良及機器設備投資上限再度上修，同步更新美國子公司WUS德州廠的建築與取得設備。緯創表示，本次合計逾百億元的投資，主要是因應未來業務成長需求，以及海外業務發展與策略規劃需要。

緯創表示，旗下新竹廠區擬進行建築物改良及取得設備，原投資金額上限不超過215億2810萬元，本次增加89億5379.5萬元，調整後投資上限提高至304億8189.5萬元。美國德州廠原投資金額上限不超過5億3143.1萬美元（約新台幣172億7151萬元），本次增加4988.2萬美元（約新台幣16億2117萬元），調整後投資上限提高至5億8131.3萬美元（約新台幣188億9267萬元）。

緯創提到，本次新竹廠區投資案為先前公告的更新，係針對2025年12月19日公告的建築改良與設備取得計畫調整；WUS 德州廠投資案則為2025年5月6日公告內容的更新版本。市場解讀，緯創此次同步上修台灣與美國投資預算，凸顯公司持續擴充製造與交付能力，以支撐未來營運規模成長，並強化全球產能配置韌性，因應產業需求變化與供應鏈重組趨勢。

