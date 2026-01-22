漢來美食打造「聚薈所」 瞄準頂級宴會包廂市場

漢來美食在農曆年前於台北漢來大飯店2樓打造預約制的頂級包廂餐廳，搶攻高端「包廂經濟」商機。（漢來美食提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台北高階宴會與商務聚會需求大增，漢來美食（1268）在農曆年前於台北漢來大飯店2樓打造預約制的頂級包廂餐廳-「聚薈所」，搶攻高端「包廂經濟」商機。

漢來美食表示，南港軟體園區、生技園區帶動的產業聚落效應，帶動南港頂級宴會包廂需求在2026年迎來爆發式增長，熱門檔期甚至已經排至年底。

以台北漢來大飯店的宴會廳為例，一年365天，除了10天的養護日，其他日子天天都有使用（會展、宴席）。

就市場的需求性分析，南港園區內科技、生技公司對於產品發表、年度簽約或高階接待的需求逐年在增加，也帶動了結合會議與餐飲的一站式專案（All in one Project）。

另，隨著少子化時代來臨以及精緻婚宴趨勢的影響，現在的新人更傾向於選擇交通便利、具備戶外證婚區或高空景觀的包廂舉辦精緻家宴，觀察2026年的宴會市場呈現「規模縮小、質感提升」的特徵，「微型宴會」與「商務家宴」成市場主流。

看準市場的變化和需求，台北漢來大飯店的2樓將在農曆年前開出預約制頂級包廂餐廳「聚薈所」，內部擁有5間坪數在9-36 坪不等的包廂，分別規畫了10人桌、14人桌、18人桌及24人桌。

附帶客廳和化妝室的獨立空間以及高規格隔音和音響設備，另外還有一間配置投影螢幕、可容納3-4桌10人座的小型宴會廳，可提供團體聚餐、會議、展覽等多功能使用。

漢來美食總經理林淑婷指出，將台北漢來大飯店2樓原本要經營餐廳的位置設定成為「全預約制」包廂的想法，就是因為進駐南港區經營宴會廳和「東方樓」高級粵菜餐廳之後，發現市場對於高私密性的包廂有著非常大的需求。

尤其是座位數在10-20人的中大型包廂，經常得提前一、兩個月卡位才能訂到。加上大型購物中心LaLa port開幕之後，精品及化妝品廠商也有針對VIP顧客需要具隱密性包廂的需求，因此，具備優質餐飲服務和舒適空間的包廂就成為最搶手的選擇。

以預約制為經營模式的「聚薈所」當然更是展現主廚廚藝的絕佳舞台，集粵、川、滬和異國料理於一席，將宴會大菜與客製化套餐融和呈現，起桌客單價2880元，相對於其他五星級飯店或高級中餐廳的餐價更顯親民 ，也更具市場競爭力。

