鎖定上億資產頂端客群 凱基銀推億元級「私人銀行會員」

〔記者李靚慧／台北報導〕為提供高資產客戶的財富管理與家族傳承需求，凱基銀行今（22）日宣布，自2026年起鎖定高資產客群，推出全新財管會員制度，新增資產達新臺幣1億元以上適用的「私人銀行會員」，展現凱基銀行深耕財富管理領域的企圖心。

凱基銀行引述金管會統計指出，至2025年11月底，我國高資產「財富管理規模」（AUM）金額已達2兆767億元，年成長50.63%，顯示高資產客群龐大、且資產快速成長，財富管理的需求也大幅增加。

凱基銀行新年度推出全新財管會員制度，將資產100萬到資產1億元以上的客群，分為KGI Elite 菁英（資產 100 萬）、KGI Gold 金采（資產 300 萬）、KGI Platinum 白金（資產 1000 萬）、KGI Diamond 鑽石（資產 3000 萬），及資產1億元以上的KGI Private 私人銀行會員，提供不同客群專屬服務與權益。

針對財管「私人銀行會員」，凱基銀行整合集團資源，建立涵蓋法律稅務、投資信託及企業金融等專家團隊。服務範疇從個人資產管理延伸至家族治理，提供家族資產規劃、企業管理、財富傳承、繼承教育及慈善公益等家族辦公室服務，協助客戶落實資產制度化管理及永續性的家族財富治理。

在金融商品規劃上，凱基銀行以「財富管理 2.0」為核心，聚焦資產配置彈性與資金使用效率。除了推出多元信用評等債券與外國債券拓展投資配置外，更導入金融資產組合融資（Lombard Lending）及保費融資等方案，讓客戶在維持資產配置的同時，也兼顧資金調度靈活性與風險控管，讓資產管理成為支撐個人、家族與企業長期發展的重要後盾。

凱基銀行表示，「私人銀行會員」享有全方位尊榮權益，涵蓋銀行交易優惠與信用卡專屬禮遇，同時配置全天候私人禮賓侍從秘書服務，提供米其林餐飲預訂、全球五星級飯店入住禮遇、全球機場貴賓室及機場接送服務，並可協助預約安排演唱會、運動賽事、高端健檢及VIP特約門診諮詢，精準滿足客戶的生活品味與健康管理需求。

