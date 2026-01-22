五大銀行去年新增房貸縮水近4千億 央行：房市由熱轉盤整

五大銀行去年新增房貸縮水近4千億。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布，去年台銀等五大銀行新承作房貸金額為7694.49億元，較2024年大減近4000億元，年減幅達33.85%。央行官員指出，主要是2024年房市過熱，目前看房市處於盤整與修正格局，整體交易量萎縮、房價處於「微調」情況。

根據央行統計，去年12月五大銀行新承作房貸回升至635.4億元，較11月增加47.33億元。官員說明，主因年底交屋潮帶動，國人普遍希望在農曆年前完成交屋與入住。去年12月六都建物買賣移轉棟數也較11月大增25%，且年減幅7.2%，亦有收斂跡象。

請繼續往下閱讀...

至於5大銀行12月新增房貸平均利率降至2.298%，較11月小降0.003個百分點，則是因為利率較高的一般房貸承作比重下降，築巢優利貸等優惠房貸比重提高，經加權後使整體平均利率微幅下滑。

就全年來看，五大銀行去年新承作房貸金額雖較2024年顯著縮水，但仍高於2023年水準。官員強調，2024年房市「過熱」，2025年的情況只是「回到較正常的水準」，並非特別低迷，與房價居高也有關係。

此外，去年五大銀行新增資本支出貸款為8304.36億元，創下6年新低，較前一年減少1430.25億元，年減14.69%。官員分析，主因傳統產業受到川普政府對等關稅政策影響，加上中國產能過剩帶來的競爭壓力，使企業在資本支出上轉趨保守。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法