台玻、昇達科等4檔1/23起列處置股 台達電等45檔列注意股

證交所、櫃買中心公告處置股與注意股名單。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕因玻纖布題材，近日玻陶族群股價波動劇烈。證交所今日宣布，上市玻璃龍頭股台玻（1802）從明起列入處置股。櫃買中心也宣布，上櫃通訊元件廠昇達科（3491）、健椿（4561）、德宏（5475）也從明起列入處置股票。

此外，台達電（2308）、華城（1519）等23檔上市，聯亞（3081）、昇達科（3491）等22檔上櫃，共計45檔上市櫃股票則列入注意股。

請繼續往下閱讀...

證交所公告，台玻從明（23）起至2月5日、共計10個營業日列入處置股票，處置期間改採人工撮合，每5分鐘一次；投資人每日買賣達10張以上、或是單日累積30張以上時，需先付全部價金與圈存；在信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。

櫃買中心則公告，昇達科、健椿、德宏從明（23）起至2月5日、共計10個營業日列入處置股票，健椿每5分鐘一次，昇達科、德宏每20分鐘一次；投資人每日買賣昇達科、德宏時無論張數，或買賣健椿達10張或單日累積30張以上，需先付全部價金與圈存；昇達科、健椿在信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法