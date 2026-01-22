Visa揭2026年5大支付趨勢 AI代理購物、穩定幣與身分安全成關鍵

數位支付業者Visa發布2026年支付趨勢報告（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕數位支付龍頭 Visa今（22）日發布2026年支付趨勢報告，報告指出，AI商務、身分安全與穩定幣應用，將成為重塑未來支付生態的三大核心動能。隨著AI與Web3技術快速成長，支付不再只是交易工具，更不僅是既有支付模式的優化，而是對全球資金流動方式的一次根本性重塑，Visa也持續讓各項支付創新普及化、規模化。

Visa指出，首先崛起的是「代理式商務」（Agentic Commerce）。透過AI代理協助消費者完成選購、決策到付款流程，購物體驗將更即時且個人化。數據顯示，生成式AI已大幅推升線上零售流量，隨著亞太地區行動商務普及，相關應用可望加速落實，並延伸至B2B支付，推動企業支付「消費化」。

第二大趨勢是法幣與加密資產並行發展。Visa強調，支付未來不在二選一，而在於不同資產間的互通性與整合能力。穩定幣市場規模已突破2,500億美元，Visa目前已在全球40多個市場，支援逾130種穩定幣連結卡片，並成立全球穩定幣顧問團隊，協助金融機構將穩定幣納入既有支付體系，特別看好香港、日本、新加坡等亞太市場。

第三，AI時代下，身分安全成為防詐核心。Visa指出，隨著低成本 AI 工具普及，詐騙正從交易竊取轉向身分冒用，未來支付競爭關鍵在於「能否有效驗證使用者身分」。Visa持續加碼代碼化與生物辨識技術，過去5年已投入超過120億美元強化全球防詐基礎建設。

第四，線上手動輸入卡號與密碼的結帳流程將逐步退場。Visa今年將在亞太市場擴大推動Click to Pay，透過代碼化與生物辨識，提升電商結帳速度與成功率，降低交易流失。

最後，Visa指出，亞太地區長期位居全球支付創新的核心樞紐，現金、卡片、數位錢包，以及數位貨幣各類支付間的整合，特別是「互通性」（ Interoperability）將成關鍵，確保使用者能跨平台、跨幣別、跨境順暢使用、移轉與管理資金，將成為支付產業的核心競爭力。

