小心這些字眼！引流式詐騙升溫 一不注意就被拉進LINE投資群

2026/01/22 18:20

詐騙集團透過看似中性的熱門關鍵字包裝訊息，誘導民眾追蹤不明帳號、加入LINE社團。（AI示意圖）詐騙集團透過看似中性的熱門關鍵字包裝訊息，誘導民眾追蹤不明帳號、加入LINE社團。（AI示意圖）

〔記者邱巧貞／台北報導〕社群平台詐騙手法持續進化，根據數位發展部《網路詐騙通報查詢網》最新通報顯示，以LINE為核心的「引流式詐騙」近期再度升溫。詐騙集團透過看似中性的熱門關鍵字包裝訊息，誘導民眾追蹤不明帳號、加入LINE社團，一旦上鉤，後續便可能落入投資詐騙或個資外洩等風險。

觀察近期通報內容，本週最常被利用的關鍵字包括「熱點」、「潛力」，多被包裝成投資資訊或福利訊息，吸引用戶點擊並加入不明LINE社團；進入社團後，往往進一步被推銷高風險投資標的，甚至被要求提供個人資料或進行金流操作。

進一步分析發現，這類詐騙廣告慣用手法，通常先以「追蹤按讚」、「福利」等低門檻互動降低戒心，誘導民眾加入LINE社團，這些看似無害的關鍵字與行為，已成為詐騙集團進行引流的重要工具。

此外，本週也發現多起偽冒名人案例，遭冒用身分者像是吳明珠、老王愛說笑及胡盈禎；同時亦有不肖人士冒用樂扣樂扣名義架設假網站。相關單位提醒，民眾若有查詢或消費需求，務必認明品牌官方網站，以免誤入詐騙陷阱。

