經部：產創助攻年減30萬噸碳排

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部指出，初估2025年製造部門實際排放碳排量約1.38億噸，達成低於1.44億噸的目標，另產業創新條例第10條之1提供節能減碳設備的投資抵減，預期帶動每年30萬噸減碳量。

經濟部次長賴建信今出席「國家氣候變遷對策委員會第6次委員會議」，就能源及製造部門減碳行動進行報告。

為達成製造部門減碳目標，賴建信說明，採取三大策略，首先是最大化成熟技術應用上，針對441家碳費徵收對象，經濟部全面輔導廠商將既有成熟技術納入自主減量措施，成效上協助416家廠商預估能節省碳費支出263億元，預估減碳120萬噸。另對於契約容量100KW以上的3萬家用電戶導入ESCO深度節能，成果上已協助3223家，節電量達20.3億度。

再者是佈局前瞻淨零技術方面，賴建信指出，除運用經濟部研發補助資源引導產業投入相關淨零技術外，另以國營事業帶頭進行場域試驗，例如中鋼的鋼化聯合先導系統建置、中油的大林廠油氣純化工場以氫氣取代部分天然氣。

最後，政策賦能加速轉型上，賴建信說明，產業創新條例第10條之1新增節能減碳設備的抵減，獎勵在20億元額度內享最高5%投資抵減，機制自去年5月起實施至2029年，預期帶動每年30萬噸減碳量。

中小型製造業部分，賴建信指出，持續擴大觸及率及滲透度，去年已達2596家次，並提供診斷與媒合設備供應商的服務，協助中小企業盤點耗能設施、分析成本與回收年限，成果上已達1331家次，節電量達7416萬度。

賴建信指出，初估2025年實際排放碳排量約1.38億噸，達成碳排目標1.44億噸以下，放眼2030年碳排目標降低至1億1740萬噸。

