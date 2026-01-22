經濟學人封面「川普裸上身騎北極熊」酸度爆表 揭歐洲1風險

《經濟學人》21日以「川普造成的真正威脅」為題發表文章示警，封面還以「川普赤裸上身騎著一隻北極熊」，諷刺意味濃厚。（圖取自經濟學人X帳號）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普21日宣布不會動用武力取得格陵蘭，還撤回原訂在2月1日將對歐洲8國加徵的關稅。這次立場大轉變，外界深感驚訝。不過，《經濟學人》21日以「川普造成的真正威脅」為題發表文章示警，封面還以「川普赤裸上身騎著一隻北極熊」，諷刺意味濃厚。文章認為，川普收回對格陵蘭動武及關稅威脅，恐怕僅是戰術撤退，更深層的風險在於他歐洲盟友的輕蔑態度，值得歐洲高度警惕。

報導說，川普長期覬覦格陵蘭，雖然這次未採取實際行動，但川普在談論北約時所流露的輕蔑態度，仍提醒歐洲各國保持警覺。

報導說，就格陵蘭問題而言，歐洲算是幸運順利度過這次風波，是因為川普選擇爭奪一個對美國幾乎毫無戰略價值的目標。川普指出，隨著北極冰層融化，各國海軍將競相進入該地區，北極將成為地緣政治角力場。他稱，格陵蘭設有預警基地，可保護美國免受攻擊；若該島歸屬美國，俄羅斯等國便不敢對其下手。

然而，美國目前已在格陵蘭擁有軍事基地，且該島受北約第五條集體防禦條款保護，包括美國在內的所有成員國承諾，一旦任一成員遭受攻擊，將共同應對。根據現有條約，美國在格陵蘭幾乎可以為所欲為，丹麥也已提出進一步強化相關安排。相較之下，只為了在地圖上把格陵蘭塗成美國顏色所帶來的額外收益微不足道。

所以，歐洲人才得以向川普闡明：此舉對美國的潛在代價遠超收益。川普曾揚言要對歐洲加徵關稅，一些歐洲國家隨即以報復相威脅。市場也注意到，貿易戰及安全危機將嚴重損害美國利益。美國國內輿論普遍反對代價高昂的行動。在歐洲強力遊說下，美國國會罕見表現出抵制川普的跡象。

由此可見，要想迫使美國總統退讓，就必須讓他確信你會讓其付出代價。過去，歐洲領導人大多對川普阿諛奉承，偶有異議也很克制。這一次，他們採取更堅定的姿態，結果奏效了。

川普上傳多張AI生成圖，其中一張是他帶領副總統范斯與國務卿盧比歐，作勢在格陵蘭領土上插下美國國旗，一旁告示牌上寫著：「格陵蘭自2026年起成為美國領土」。（擷自Truth Social）

不過，好消息到此為止。文章稱，在達沃斯，川普仍談論擁有格陵蘭，這意味著未來仍可能重啟關稅威脅，甚至不排除使用武力作為籌碼。即便他最終沒有這樣做，美丹兩國成功達成一項未涉及主權變更的新條約，歐洲也應認真對待他在演講中使用的措辭，因為其中透露出他對歐洲及當前跨大西洋聯盟價值的極度蔑視。

川普聲稱，美國為北約承擔100%的費用，卻從未得到任何回報。美財政部長貝森特也抱怨，自1980年以來，美國在國防開支上比搭便車的歐洲多花了22兆美元。本屆政府的安全戰略檔案甚至警告，歐洲正因移民面臨文明消亡的風險，很快不再是一個可靠的盟友。

文章認為，這種說法是對北約歷史和歐洲未來的嚴重歪曲。北約之所以成功，是因為它建立在互利基礎上。不幸的是，川普不太可能改變他認為盟友都是寄生蟲、共同價值觀是傻瓜才會有的看法。這勢必會導致進一步的對抗，無論是在格陵蘭島問題上還是其他方面。因此，美國在歐洲及其他地區的盟友需要為孤立無援的世界做好準備。這首先要從盡可能維護北約開始。建立硬實力需要數年時間，而川普卻急於求成。

問題在於，川普堅信美國手握全部籌碼，因為他認為歐洲和亞洲盟友比美國更承受不起聯盟破裂的後果。他部分正確。歐洲應努力揭露這種思維的淺薄之處。首先，可以列出一份清單，明確說明美國可能失去什麼，這遠不止消費者因關稅上漲而多付的帳單。

歐洲應該警告美國人，川普正在創造一個充滿敵意的世界。由於無法信任美國，德國、日本、波蘭和韓國會加快重新武裝，甚至可能尋求發展核武。核武擴散會削弱美國自身武庫的價值，並阻礙其外交手段。所有這一切都可能導致一場毀滅性的戰爭，屆時美國將無法置身事外。

文章強調，歐洲需要確保，當投資者、選民和國會對川普那些自負的計劃做出反應時，他們不僅關注歐洲的脆弱性，也關注自身可能遭受的傷害。投資人不想賠錢，民眾不想節衣縮食，政客也不想被選民趕下台。

《經濟學人》總結，過去幾十年，美國提供的保障讓歐洲人安於現狀。他們無需面對硬實力的挑戰，而是專注於享受生活。但那日子已經一去不復返了。歐洲領導人應該努力減緩跨大西洋聯盟的瓦解，但他們也必須為北約不復存在的那一天做好準備 。

