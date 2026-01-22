70歲退休老師慘「淪超商夜班打工」 痛揭1失誤讓晚年生活崩毀

日媒以真實案例揭示，老年獨自承擔損失可能加速破產危機。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名70歲老翁曾是高中教師，退休後領取年金每月約20萬日圓（約新台幣3.9萬元），本應過著寬裕的生活。然而，他近年因投資疑似遇上詐騙，導致損失高達1500萬日圓（約新台幣295萬元），晚年陷入破產危機，甚至不得不在夜晚到便利商店打工，以維持「可靠父親」的家庭形象。他隱瞞家人、獨自承受沉重財務壓力，揭露了高齡者投資陷阱的驚人真相。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，70歲的田中一郎（化名）回憶，3年前他在社群網站上看到一個投資案。起初心存懷疑，但參加講座後，認為「這樣就能留給孩子與孫子更多財產」，於是投入資金。結果，由於管理不善，股息停發，本金回收幾乎不可能。他說「到底是詐騙還是單純破產？現在已經無法查證。但可以肯定的是，原本信以為真的1500萬日圓，絕對回不來了。」

面對巨額損失，田中先生選擇隱瞞家人，對妻子謊稱「投資進展順利」。即便女兒和女婿蓋房子的時候，他也未透露資金不足，只能從自己管理的儲蓄帳戶裡挪用資金，導致銀行帳戶餘額僅剩不多，他說「竟然在投資上大虧，會被笑話。我不能毀掉『可靠的父親』形象。」

為了彌補經濟缺口，田中先生開始便利商店夜班工作，時薪從1480日圓（約新台幣291元）提升至1680日圓（約新台幣330元），工作時間為晚間10點至隔日早上7點。他只能撒謊告訴妻子，做這工作是為了健康，但坦言偶爾會感到空虛，會想「我到底在幹什麼？」

報導指出，像田中一樣，很多人因為自尊心作祟而不願與身邊的人傾訴，最終只能獨自面對問題。然而，人們越是隱瞞經濟困境，問題就越嚴重。如果你察覺到情況不對勁，避免晚年破產的唯一方法就是鼓起勇氣，在為時過晚之前向家人或專業機構尋求幫助。

