華安偕子公司源華智醫 3月輝達GTC大會發表AI老藥新用研發成果

華安攜手子公司源華智醫，3月前進輝達GTC大會發表AI新藥開發成果。圖右為華安董事長陳翰民、左為源華智醫總經理許銀雄。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕華安醫學（6657）今（22）日表示，繼去年出席輝達GTC大會與全球各大AI廠共同交流AI驅動藥物開發之發展趨勢，今年也將偕同全資子公司源華智醫正式參與3月登場的輝達GTC大會，發表以自主AI老藥新用平台進行藥物開發的相關研究成果，亦為源華智醫首次於國際大型AI技術會議中對外分享其AI平台研發成果。

為深化集團在AI藥物領域的布局及增強競爭動能，華安於去年8月成立子公司源華智醫，打造「多類別、多模態、多方法、多AI技術」為核心優勢的智慧協奏藥物研發平台。源華智醫成立不久即加入輝達Inception新創計畫，透過輝達技術為自有藥物研發平台導入專為生物製藥打造的輝達BioNeMo框架，不僅可大幅縮短新藥前期的開發時間，更能以極低的開發成本推動新藥上市。

請繼續往下閱讀...

源華智醫總經理許銀雄表示，公司以藥物的重新定位、AI平台技術授權與合作為二大營運方向，針對上市或已知藥物發掘全新適應症進行授權，同時也將核心AI平台與演算法技術採取授權策略，協助藥廠AI轉型，開創多元營收模式。

華安董事長陳翰民表示，AI賦能可加速藥物設計、臨床試驗並提供創新解決方案，實現更精準的診斷與治療，此一浪潮將重塑生醫產業的競爭格局。而源華智醫是全球少數專注於AI藥物研發的新創企業，已找到多個具有發展潛力的專案項目，並啟動相關的研究驗證，展現初步成效，預計今年下半年展開首輪對外募資，以擴大研發能量及加速商化進程，目前已有多家科技大廠表達投資意願。

展望2026年，陳翰民表示，華安旗下各項新藥的臨床試驗進展順利，包括執行中的遺傳性表皮分解性水皰症新藥ENERGI-F703EB，目標今年完成收案並進行解盲；治療巴金森氏症口服新藥ENERGI-F705PD預計上半年提交美國二期臨床試驗申請；加上子公司源華智醫在AI新藥開發的突破及營運的正向發展，可望母以子貴，對公司全年營運抱審慎樂觀。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法