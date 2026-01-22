經部今年能源藍圖 新建物屋頂光電8月上路、浮動風機開發量出爐

經濟部次長賴建信出席「國家氣候變遷對策委員會第六次委員會議」。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕總統府今（22）舉行「國家氣候變遷對策委員會」的第六次會議，經濟部次長賴建信針對「能源及製造部門減碳行動報告」，在二次能源轉型部分，去年深度節能108.95億度、綠能新增2.6GW，強韌電網進度優於預期等；今年著重在金融、多元綠能、法規等四大面向，持續推動能源轉型。

賴建信指出，2026年新制度會著重在四大推動面向，包括體系優化、法規調適、財務金融支持與多元綠能新制推動。他指出，不會放棄任何能源選項，會擴大社會溝通與跨部門合作，今年與內政部合作加強老舊建築（含社區）節能，推動超大型建物設置屋頂型太陽光電。新能源技術方面，也會啟動浮動式風機示範計畫，預計開發180MW到540MW。

至於法規調適部分，上半年完成定置型燃料電池標準公告；修正能管法子法，自2026年1月起納管資料中心能效PUE；全面推動用電大戶節能診斷。

財務金融支持會與國發會、財政部、金管會合作，擴大融資保證額度至1560億元；編列4億元補助全國20個社區推動防災型微電網；表後儲能預計編列15億元，目標建置300MWH。

多元綠能新制推動受矚目，包括離岸風電已宣布2026年第一季公告3.3期選商規則，力拼下半年完成3.6GW遴選。光電部分要擴大家戶屋頂光電，預估2026年可增200MW、公有屋頂與農漁畜舍屋頂要100MW；1000平方公尺以上的大型新建物強制設屋頂光電，將自今年8月1日起實施，小水力、地熱也都持續推動。

賴建信也盤點過去一年成績，二次能源轉型有四支柱，有新增2.6GW綠能，風電已累積4.4GW、光電則累積15.47GW，深度節能節電目標達成率106%、省電達到108.95億度，強韌電網進度提前，關鍵區與民生相關工程提前至2028年完成。

