新光三越副董吳昕陽：今年朝千億營收邁進

新光三越去年進行組織調整，全面強化團隊力量，左起為新光三越行銷本部本部長黃韻芝、執行副總經理吳昕昌、營業本部本部長歐陽慧。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕走過台中店氣爆事件，新光三越展現公司團結與韌性，新光三越副董事長暨總經理吳昕陽表示，去年對新光三越來說，回歸日常並不容易，台中店停業226天，使得去年營收降至830億元，年減13%，但公司沒有停止努力，開出第16家分店（台南小北門）、挑戰業界不敢挑戰的男裝市場，推出SKM Men's，帶動來客數成長逾50%，同時打出金卡的一對一服務，今年新光三越營運方向就是「穩健致遠」，不只要走得更快，而且要走得穩、走得強、走得久，今年全力朝千億元營收目標前進。

展望新的一年，吳昕陽表示，台灣零售業景氣仍相對保守，主要是關稅多少會影響消費力，消費者出國潮仍在持續，台灣已是日本百貨公司國外旅客消費的第一大國，但新光三越還是會繼續全力進行商品、體驗、生態圈、服務等各種面向的升級，把既有據點做到更強、服務做到更好，延續去年推出的金卡服務，強化一對一服務，設置貴賓廳，增加實體據點和消費者的連結溫度；在數位體驗升級方面，透過AI商務和新技術全面導入，讓科技強化和人們的連結。

此外，今年新光三越會員即將突破450萬人，吳昕陽指出，將利用SKM Points、SKM Pay、SKM Media三大利器，透過APP串聯零售、旅遊與各種生活服務，讓新光三越會員的生活體驗，從百貨場景延伸到日常生活之中，未來將有各種大型合作案推出；公司治理與落實永續供應鏈管理也是努力重點，今年將擴大永續行動規模，將永續的精神，從口號轉化為生活運動，透過新光三越的倡議，現已有四成顧客養成自備購物袋習慣。

