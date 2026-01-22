台積電入列！外媒點名「這3檔」未來十年值得買入長抱

外媒點名台積電是未來十年值得長期持有的優質股票。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）股票在未來10年仍有相當大的成長空間。投資媒體《The Motley Fool》報導，過去十年，科技股長期帶領市場上漲，而人工智慧仍處於早期階段，這使得這波趨勢在未來十年很可能持續。以下介紹3檔適合長期持有的AI股票。

1.輝達（NVIDIA）：AI基礎設施之王

輝達一直站在AI熱潮的前沿，並擁有足夠護城河，使其在未來十年仍能保持AI基礎設施領導地位。這個護城河始於其CUDA軟體平台，大部分基礎AI工具與程式庫都是為其GPU編寫並優化的。其次，輝達擁有專屬的NVLink互連系統，可共享記憶體、加速晶片間通訊，使多個晶片如同一個強大單元運作。同時，其CPU、DPU與其他網路元件讓公司能提供完整的AI超級電腦解決方案。

目前，無論企業或國家都在AI黃金熱潮中，輝達是這場淘金熱的主要參與者。資料中心基礎設施支出預期將長期保持強勁，這也讓輝達有望成為長期AI贏家。股票方面，其預估本益比（Forward P/E）約為24.5倍，本益比成長比率（PEG）低於0.7，價格具有吸引力。

2.Alphabet（Google母公司）：垂直整合優勢

Alphabet擁有最完整的AI技術堆疊，有望成為長期AI贏家。公司開發了世界級自製AI晶片Tensor Processing Unit（TPU），用於訓練頂級AI模型Gemini，並將Gemini整合到Google搜索等產品中，推動業務增長。此外，Alphabet也開始讓客戶使用其TPU搭配Google Cloud運行自有AI工作負載。

Alphabet還不止於此，擁有頂尖的AI軟體，如Vertex AI，並自建大規模光纖網路。目前也在收購領先的資料中心資安公司Wiz與資料中心能源公司Intersect。由於能源是AI基礎設施的最大瓶頸之一，Intersect的收購將幫助公司更快建設新的資料中心。這種垂直整合優勢使Alphabet在AI領域中脫穎而出。股票方面，預估本益比約25倍，價格也相對合理。

3.台積電（TSMC）：近乎壟斷的晶片製造商

AI熱潮離不開台積電，該公司在先進晶片製造上幾乎形成壟斷。它是唯一能夠大規模生產、且缺陷率極低的晶片製造商，是晶片設計公司的重要合作夥伴。

台積電近期宣布將增加資本支出，建造更多晶圓廠以滿足客戶對產能的需求。台積電的地位也帶來強大的定價能力，據報導，公司已告知客戶未來四年將調漲價格。價格上升與高產能利用率，也使公司毛利率維持強勁。

台積電將是AI資料中心建設的最大受益者之一，增加產能、提高價格、快速提升技術實力。同時，股票估值具吸引力，預估本益比約24倍，本益比成長比率為0.7，是未來十年值得長期持有的優質股票。

