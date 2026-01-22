半導體研發補助、中小微振興編列近百億 經部盼立院審過

經濟部。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部次長何晉滄今在立法院朝野協商前說明總預算議題，今年度重要新興計畫共230億元，另重大延續性計畫新增項目包括半導體及次世代通訊的研發補助與中小微振興計畫，合計就已將近100億元，盼立院審查以利總預算通過後能執行業務。

何晉滄指出，經濟部今年度編列的公務預算總共1560億（加計一般性補助款），包括新興計畫230億元以及延續性計畫新增項目148億元，總共有378億元。

新興計畫總共230億元，重要新興計畫包括治水預算共有100億，其中補助給地方政府的部分有65億。另新AI十大建設裡面所要推動的機器人、無人機的統籌計畫共約36億元。此外，今年開始會陸續推動大林蒲的遷村作業，為取得大林蒲遷村的安置土地及相關公共建設所需預算共編60億元。另外，為提升國內藥品供應韌性，以及擴大無人機、電動車的檢驗能量及研發的相關經費總共34億。

何晉滄指出，延續性計畫新增的這個項目總共有148億元，其中重要項目包括半導體及次世代通訊的研發補助及招攬國際大廠來台灣設置研發中心的相關經費，總共有58億。另外為推動中小微振興計畫以及支持信保基金共39億元。總共加起來，重點的項目就已經將近100億元。

何晉滄表示，希望這一次的總預算的審查，能夠是一次性把行政院所提出的總預算交到各委員會進行深入的討論與審查，盼總預算通過後可以順利推動各項政務。

