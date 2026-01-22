魏哲家擔心缺電 賴清德掛保證：台灣會穩定供電

總統賴清德主持國家氣候變遷對策委員會第6次會議。（資料照，總統府提供）

〔記者陳政宇／台北報導〕台積電董事長魏哲家15日於法說會直言，擔心台灣電力供應，必須有充足電力才能全力生產。總統賴清德今（22日）強調，從科學、客觀的數據來看，台灣都會穩定供電；政府在淨零目標下將持續積極推動再生能源，促進能源去碳化，讓「綠電極大化」，並強化電網韌性，讓電力供給更加穩定。

總統府國家氣候變遷對策委員會今天召開第6次委員會議，賴清德表示，氣候治理與能源轉型，並非獨立於國家發展之外的單一議題，而是支撐台灣產業永續經營與社會穩定的核心基礎。因此，新的一年要持續努力，讓各項轉型邁向制度的深化與全面的實踐。

賴清德說，面對全球供應鏈的淨零浪潮，是一場攸關國家生存的總體戰。淨零轉型，是政府、產業界與全體國人，必須共同參與、互為夥伴的集體任務。政府會負責任，建立穩定的制度環境與激勵機制；同時，需要各行各業投入技術升級、也需要每個人從生活中落實減碳，台灣才能夠在轉型變局中開創先機。

賴指出，COP30去年底在巴西落幕，國際社會除了強調必須加快行動，也再次確立「全球集體行動」的共識。面對極端氣候與淨零轉型的挑戰，政府、民間與各個產業不只要各就其位，履行轉型的義務；更要「跨界合力」，透過深度協作，共同承擔責任。

據此，賴清德說明，政府將朝以下關鍵的方向，加速推動、落實淨零轉型：第一是務實「減碳顧企業」，隨著碳費制度正式上路，引領企業投入自主減量計畫，政府將啟動碳排放交易制度試行，並且審慎規劃「台版CBAM」。政府會做產業的後盾，協助對接國際標準，將轉型壓力轉化為競爭紅利。

至於企業關切的能源議題，賴清德重申，從科學、客觀的數據來看，台灣都會穩定供電。在淨零目標下，政府會持續積極推動再生能源，促進能源去碳化，讓「綠電極大化」，並強化電網韌性，讓電力供給更加穩定。

賴清德續指，第二是要堅定「淨零救地球」，去年一月的委員會議向國人提出NDC 3.0的Beta版，在行政團隊持續傾聽各界建言及檢討精進下，完備了台灣總體減碳行動計畫。這份更具企圖心的NDC 3.0目標，展現了台灣，為全球永續轉型貢獻心力的堅定意志。這種「合力」的精神，不能夠只是理念，更必須落實在政府的決策與社會的參與中。

「氣候賽局沒有終點！」賴清德呼籲，在追求國家安全、社會韌性與投資未來的路上，氣候治理將是最關鍵的具體行動。新的一年是充滿「希望與行動」的一年，凝聚更大共識、加速落實轉型，讓世界看見一個更堅韌、更具生命力的台灣。

