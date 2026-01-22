圓剛深耕台灣製造 持續打入政府、大型機構

圓剛、子公司圓展深耕台灣製造。（資料照，業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近年資安、供應鏈在地化與韌性等議題備受國際品牌、消費者與政府重視，影像與AI邊緣運算品牌圓剛（2417）今日表示，因圓剛深耕台灣研發與製造，也符合多項政府、國際組織的資安與採購規範，因而持續打入政府、大型組織，挹注圓剛營運。

圓剛指出，隨著資安與供應鏈風險升高，政府與大型組織在採購視訊與通訊設備時，已不再只關注影像品質與便利性，而是更重視製造背景是否清楚、來源是否透明，以及長期使用的安全可控性。

請繼續往下閱讀...

而圓剛、子公司圓展（3669）的生產基地就在新北市。圓剛表示，產品來源透明、供應鏈可追溯，也符合多項政府與國際組織重視的資安與採購規範，包含TAA（美國貿易協定法） 與 NDAA（美國國防授權法） 規範。

圓剛指出，這代表其在製造來源與供應鏈安全上，符合美國政府及相關單位的採購與使用要求，也因此能實際導入多個高標準應用環境，展現台灣製造在專業通訊設備中的實務價值。

圓剛4K網路攝影機PW515已導入國家級通關檢查相關應用，滿足通關流程中對影像清晰度與系統穩定性的需求。隨著航廈升級與交通建設推進，設備來源透明與資安可控性的重要性也同步提升，讓台灣製造在此類應用中更具優勢。

在視訊會議產品部分，圓剛高畫質廣角網路攝影機PW315已導入高安全等級的視訊會議應用環境，支援穩定的多方會議溝通需求，並提供實體層級的隱私防護，降低非使用期間的誤拍與資訊外洩風險，協助使用單位在維持效率的同時，也能兼顧實務操作上的安全考量。

圓剛科技表示，隨著資安與供應鏈風險成為採購時的現實考量，政府與大型組織在選擇視訊與通訊設備時，已不再只看功能，而是更重視製造背景、來源透明度與長期使用的穩定性。

未來，圓剛將持續以台灣製造為核心，布局符合TAA與NDAA規範的產品，服務政府機關、醫療院所，以及對資安要求同樣嚴謹的外商企業與跨國組織，讓來源透明、資安可控的視訊與音訊設備，成為值得長期合作與信賴的選擇。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法