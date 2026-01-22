全聯印花換購戰開打 義大利名牌鍋具最低0.7折

迎春節採購旺季商機，全聯福利中心印花換購戰明天起開打，攜手被譽為「義大利風格設計夢工廠」的ALESSI合作，喊出名牌鍋具最低0.7折，不用破萬就能入手。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕迎春節採購旺季商機，全聯福利中心印花換購戰明天起開打，攜手被譽為「義大利風格設計夢工廠」的ALESSI合作，喊出名牌鍋具最低0.7折，不用破萬就能入手。

根據全聯內部數據觀察，印花換購中餐廚用品穩居最受消費者青睞的兌換品項，其中鍋具類商品更是家庭主婦與熱愛下廚族群的首選，顯示消費者對於「兼具實用機能與生活美學」的廚房用品需求持續升溫。

看準居家升級風潮，全聯全新一檔印花活動特別攜手國際設計品牌 ALESSI 合作，於1/23~6/18（換購至 6/25）推出多款兼具設計美學與實用機能的鍋具商品，從日常煎炒鍋到多功能料理鍋，滿足不同家庭的烹飪需求。

此次ALESSI印花換購品項共7款包含「食物夾」」、「平底鍋20cm」」、「平底鍋24cm」、「牛奶鍋14cm」、「炒鍋28cm」、「雙耳煎鍋32cm」、「雙耳湯鍋24cm」。

活動期間單筆消費每滿200元贈印花1枚，集滿10枚、40枚或50枚印花，或是使用福利點即可加價換購，ALESSI TAMA 系列整組鍋具於全聯印花換購價約 4236～4840元。

3/2前福利卡友換購ALESSI商品，單筆任2件即可登錄卡號參加抽獎，還有機會抽中萬國通路細鋁框箱（顏色隨機，市價15800元，共24名），適逢年終掃除與春節料理需求高峰，預計整體業績可望成長1成。

全聯自2015年起推出全店印花集點活動，至今已完成20檔，累計換購超過1500萬件商品，總換購金額突破百億元，相當於平均每戶家庭都曾換購過2件印花商品，成功帶動印花集點成為全民運動。

