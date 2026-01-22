普通薪水、零背景！30歲夫妻晉升千萬富翁 致富方法「出乎意料簡單」

美國一對30歲夫婦成為百萬美元富翁，他們通往早年致富之路出乎意料地簡單。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕多數人聽到「30歲成為千萬富翁」，腦中浮現的往往是加密貨幣暴漲、創業成功，或是繼承家產的幸運故事，其實未必需要高風險操作或戲劇性轉折。美媒報導，美國一對30歲夫妻Keith與Sandra，在沒有家族金援、沒有暴利投資的情況下，靠著長期穩定的儲蓄與投資，成功累積超過100萬美元（約新台幣3152萬元）的淨資產，成為「早期財務自由」的代表案例。

報導指出，Keith 與 Sandra 剛踏入職場時，財務條件相當普通。兩人皆背負學生貸款，領取的是一般入門級薪資，生活開銷幾乎佔去大半收入，並未享有任何家庭資助或財務優勢。

然而，與多數同齡人不同的是，兩人一開始便正視金錢管理問題。他們沒有等到薪水變高才理財，而是在職涯初期就開始記帳、控制支出，並儘可能投入公司提供的退休儲蓄計畫，同時定期討論財務目標。

不追求暴富，只做「看似無聊」的事。Keith 與 Sandra 的致富方式並不複雜，也不刺激，他們在維持基本生活品質的前提下，避免超出能力的消費，不追逐豪車、名牌或高負債生活型態。隨著換工作與升遷，收入逐年增加，兩人刻意不讓生活水準同步膨脹。加薪與獎金多半被投入長期投資與共同目標，而非用於即時享樂。儲蓄率也從一開始約20%，逐步提高至40%至45%。

投資策略方面，兩人都最大限度地繳納了雇主提供的退休金計劃，並將額外資金則配置於低成本、分散風險、追蹤大盤指數的ETF，並建立可支應6個月生活費的緊急預備金，同時清償學貸、存下購屋頭期款。所有投資皆自動化執行，定期再平衡，對短期市場波動則選擇忽略。

值得注意的是，達成百萬美元資產後，兩人的生活方式並未出現劇烈轉變。他們仍持續工作、記帳、投資與儲蓄，並未因財務里程碑而放鬆紀律。報導指出，這個數字對他們而言，更像是一種「策略奏效的驗證」，而非揮霍的理由。

