LTN經濟通》記憶體火熱需求 美國最大受惠廠

劉德音買進 美光前景保証？

〔財經頻道／綜合報導〕隨著生成式AI與大型資料中心快速擴張，全球記憶體需求全面引爆，供需結構出現明顯失衡，帶動價格與產業景氣同步升溫。在此背景下，美國記憶體大廠美光（Micron）近期利多消息頻傳，成為市場關注焦點。

1月15日向美國證券交易委員會（SEC）申報資料顯示，台積電前董事長、現任美光董事劉德音，近期加碼投資美光股票，投入金額約新台幣2.46億元，市場視為對美光長期前景的高度肯定。緊接著，17日又傳出美光將以現金18億美元，收購力積電位於苗栗銅鑼的P5晶圓廠，進一步擴充DRAM產能。

目前全球記憶體市場呈現一種「供給延後式短缺」的結構。即便三星電子、SK海力士與美光等三大廠持續擴大資本支出，但從設備投資、建廠到真正量產往往需數年時間，短期供給難以即時回應AI需求爆發，導致市場持續供不應求，價格維持高檔。

DRAM價格今年全年漲幅上看7成

市場研究機構預估，2025年記憶體價格將現顯著上漲，DRAM與NAND快閃記憶體在2025年第4季價格漲幅超過50%，2026年第1季仍有40%至50%的續漲空間。整體供需失衡狀況，可能要到2028年前後才會逐步緩解，其中DRAM價格今年全年漲幅甚至上看7成。

成立於1978年的美光，是全球少數同時具備DRAM與NAND設計與製造能力的整合型記憶體大廠，與南韓三星、SK海力士並列全球三大記憶體供應商。在此波AI驅動的景氣循環中，美光營運表現格外亮眼。根據財報，美光2025會計年度第1季（截至11月27日）營收達136億美元，年增率高達57%，淨利更年增180%至52.4億美元，雙雙大幅優於市場預期。

受惠於營運展望與價格走勢，美光股價同步強勢表態。2025年以來，美光股價屢創多年新高，過去一年累計漲幅超過250%，成為半導體族群中表現最突出的個股之一。

美光2023年遭中國制裁

面對長期結構性需求，美光也積極強化產能布局。此次收購力積電P5廠，不僅可迅速取得現成產能、縮短擴產時程，也有助於提升其在亞洲的製造彈性與供應鏈韌性。除此之外，美光近年亦大力投資美國本土產能，在愛達荷州與紐約州興建大型晶圓廠，外媒普遍認為，這些布局將成為美光在AI記憶體競賽中的關鍵長期優勢。

在產品面上，美光聚焦高效能DRAM與高頻寬記憶體（HBM），這些皆是AI訓練與推理伺服器不可或缺的核心元件，使其在AI浪潮中具備高度戰略地位。

不過，美光的成長之路並非毫無阻礙。中美科技對峙加劇，使其在中國市場遭遇政策逆風。2023年中國網信辦以國安疑慮為由，認定美光產品未通過網路安全審查，要求中國關鍵資訊基礎設施停止採購。外媒《路透》亦披露，美光後續計畫停止供應中國境內資料中心的部分伺服器晶片，成為首家遭北京點名的美國晶片大廠。

分析人士指出，相較於三星與SK海力士可由中國市場替代，美光過去在中國營收占比較高，策略調整衝擊相對明顯。不過，美光仍強調中國是全球半導體產業的重要市場，並在各地依法合規經營。

AI主導「記憶體超級週期」

儘管中國市場受限，美光仍是全球AI資料中心需求擴張的主要受惠者。分析師指出，美光正積極開拓亞洲、歐洲與拉丁美洲市場，以分散風險並彌補缺口。最新營收數據顯示，AI伺服器與高階記憶體需求仍強勁成長。

然而，這波記憶體荒也對整體科技產業帶來連鎖效應。外媒指出，至2026年，高端記憶體約有70%產能將被AI資料中心消耗，擠壓PC、手機與遊戲主機等消費性電子供應，推升組裝成本，進而壓抑終端需求。

三星電子聯席執行長盧泰文更形容，此次記憶體短缺「史無前例」，影響已擴及電視與家電產業。晨星與摩根大通則認為，這波由AI主導的「記憶體超級週期」有機會延續至2027年。

整體而言，AI驅動的記憶體革命，已不只是短期供需失衡，而是重塑全球半導體供應鏈與產業結構的長期趨勢。美光在此浪潮下的布局與表現，凸顯記憶體產業正從高度循環性，轉向結構性成長的新階段，其後續發展，仍將是市場與外媒持續追蹤的焦點。

