全聯馬年福袋限量7萬個 挑戰豪華車最高中獎率

全聯福利中心馬年福袋今天亮相，最大獎祭出2台豪華夢幻車款。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯福利中心馬年福袋今天亮相，挑戰零售通路最大中獎率，最大獎祭出2台豪華夢幻車款，分別為PORSCHE Macan EV 白（市價約 367萬/台），以及 Mercedes-Benz GLA 180 摘星版 黑（市價約190萬/台）。

全聯2026年春節馬年福袋於2月17日大年初一於全聯、大全聯實體門市早上9:00限量開賣，此次福袋攜手美國戶外生活風格品牌「POLER」合作，推出馬年品牌福袋，有「福袋」、「福箱」兩種型式，總計POLER福袋、福箱限量販售7萬個！發行8萬組抽獎序號。

請繼續往下閱讀...

第1款福袋為POLER「經典保溫保冷托特袋組」售價600元（1組抽獎序號），限量3萬個、第2款福袋為POLER「休閒多用擴充袋組」售價600元（1組抽獎序號）限量3萬個、第3款為福箱POLER「4吋摺疊推車組」售價900元（2組抽獎序號），限量1萬個。

全聯福利中心行銷協理劉鴻徵表示，全聯最早推福袋的時候全台店數僅700店，每店分配100個福袋，每年總共推出約7萬個福袋，常常大年初一就秒殺，隨著全聯全台店數增加，去年總共推出14萬個福袋，抽獎序號大增至30萬個，拉低中獎率。

為了提高中獎率，今年全聯決定減少福袋數量，主打福袋稀缺性，全台1200家多家門市，平均每家門市只能分配到約55個福袋，頭獎的中獎機率將較去年大增6成，預期將會再重回福袋秒殺榮景，福袋完銷業績可望突破4500萬元，預計將帶動春節大檔整體業績成長超過1成。

此外，過往深受粉絲喜愛、每年都引發收藏熱潮的福利熊生肖偶袋，今年特別改為單獨販售馬年限定款偶袋限量8000隻。

全聯表示，大年初一同日再加碼推出新春到店好禮，凡於全聯、大全聯實體門市，單筆消費滿500元，即可有機會獲得限量「十全十美發財金」乙份（全聯每店限量100個、大全聯每店限量200個）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法