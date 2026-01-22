仁寶董座陳瑞聰：AI伺服器全年爆發式成長 貢獻占比飆8成

仁寶董事長陳瑞聰表示，今年旗下AI伺服器業務將會出現「爆發性成長」。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶（2324）今日舉辦旺年會，董事長陳瑞聰指出，集團近一年半加速推動內部轉型與體制調整，並積極布局AI（人工智慧）相關硬體產品與應用，今年AI伺服器（AI Server）業務將會出現「爆發性成長」，全年貢獻占比可望飆升至伺服器業務的8成以上，挑戰最短時間營收重返兆元大關。

陳瑞聰坦言，仁寶2025年營收年減17%，降至7500多億元，較2021年疫情紅利帶動的1.23兆元高峰落差甚大，主要是疫情過後筆電（Notebook）需求逐年下滑，加上公司近年主動調整產品線、淘汰低毛利與低獲利的純代工產品，短期營收難免受到影響，但也因此完成體質重整，2025年可視為營運谷底，2026年將反彈成長。

展望今年，陳瑞聰看好AI伺服器成長力道強勁，主要來自仁寶在產品研發、GPU（圖形處理器）系統開發、異質整合（Heterogeneous Integration）、電源（Power）設計與製造能力提升，以及全球產能擴張布局到位。公司先前通過5億美元美國擴廠計畫進展順利，預計今年第2季底完工並快速衝刺，將在當地投入AI伺服器L10、L11產品生產，配合客戶需求擴大出貨規模。

除了美國新廠之外，仁寶也同步推進越南廠產線擴充，並在台灣擴增SMT（表面黏著技術）與組裝線產能。陳瑞聰指出，客戶近年高度重視產能「地理平衡」（Geography Balance），希望供應鏈產能配置不過度集中於單一地區，因此仁寶在美國、越南、台灣三地同步擴產，強化供應韌性與交付能力，支撐AI伺服器業務放量需求。

陳瑞聰也強調，仁寶轉型的核心不僅在產品線調整，更在於打造真正「以AI為中心」（AI Centric）的公司。產品面而言，今年AI伺服器預估占伺服器業務8成以上，AI PC（人工智慧個人電腦）占整體PC比重約5至6成，並同步推進Edge AI（邊緣AI）、AI IPC（工業電腦）與各類AI終端應用，擴大AI產品組合與客戶基礎。

營運面方面，仁寶亦將AI導入設計、製造自動化、品質管理、採購與成本控制等流程，藉此提升效率與競爭力。針對筆電市場，陳瑞聰提到，雖IDC（國際數據資訊）預估今年全球筆電需求恐衰退9%至10%，仁寶內部評估僅低個位數下滑，並有信心在市場逆風之下，維持旗下筆電業務持平或小幅成長。

