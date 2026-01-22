Edge AI時代崛起 研華三層式架構迎戰

研華已提出「三層式架構」與軟硬整合平台，加速企業在製造、醫療與機器人等場域導入AI邊緣運算相關應用。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）嵌入式事業群總經理張家豪今日出席專題論壇指出，今年被視為AI商轉的分水嶺，市場關注已從「AI能不能做」轉向「AI能不能幫企業賺錢」，關鍵在於如何把算力有效轉化為獲利。隨著AI從雲端走向產業現場，Edge AI（邊緣人工智慧）將成為AI落地的關鍵引擎，研華已提出「三層式架構」與軟硬整合平台，加速企業在製造、醫療與機器人等場域導入應用。

張家豪表示，Edge AI具備低延遲、資料隱私與即時反應等優勢，能讓資料在終端完成推論與決策，不必回傳雲端，有助企業在工廠、醫療與機器人等場域更快部署AI。Edge AI落地雖帶動新機會，但也面臨挑戰，包含醫療、機器人、交通等需求差異大，導致產業缺乏可規模化的標準化平台，使整合複雜度提高。

面對Edge AI導入門檻，研華已提出三層式Edge AI架構，分別為Embedded（嵌入式）、Appliance（應用裝置）、System（系統），並搭配地端伺服器，讓資料留在企業內部直接運算，協助客戶在不同產業快速導入推論架構。張家豪提到，研華並推出以容器化為基礎的管理平台Wise-Edge，提供軟硬整合的開發工具與SDK，強化邊緣與雲端的協作管理，提升AI推論部署效率。

在應用落地方面，研華也分享多項合作案例，包括與達明機器人共同打造協作型機器人平台，結合既有系統、AI平台與視覺模組，推動機器人從傳統自動化走向具備AI能力的下一階段；在半導體領域，研華與華新電通合作，將Edge AI導入物料搬運與瑕疵檢測，以降低人為搬運風險與污染；在醫療場域，研華也提到感控系統導入達文西手術機器人，協助精準醫療發展。

張家豪認為，台灣產業正從傳統供應鏈競爭，走向以AI為核心的生態系競爭，未來關鍵在於規模化整合與聚焦產業專屬解決方案，並建立可擴展且一致性的夥伴體系。他也建議企業在部署Edge AI時，應優先尋找能提供標準化平台的合作夥伴，並以「應用能創造明確價值」與「供應鏈可複製擴張」作為落地的兩大驅動因素，才能把分散的邊緣AI需求轉化為成長動能。

