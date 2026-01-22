三大廠記憶體漲價通知有「公版」 業界哭笑不得

記憶體價格近期持續走揚，網路出現許多漲價傳聞。示意圖。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕網路傳出自稱是韓國大廠三星（Samsung）授權的記憶體代理商發出漲價通知，指出即日起，三星所有記憶體產品價格將上漲最高幅度達80%。繼三星之後，同樣的漲價通知也被引用冠上SK海力士、美光的名義，在網路流傳，笑翻業界，連漲價通知都有「公版」，真是「記憶體紅就是非多」，漲價假消息也冒出來。

網路消息貼出一紙三星記憶體代理商的通知文件，指稱「由於全球半導體市場發生重大變化，包括供應限制和上游製造成本大幅上漲，三星已正式調整價格調整，即日起，三星所有記憶體產品價格將上漲至多達80%。」台灣三星表示，不對市場傳聞發表評論。

繼傳出三星漲價的假通知後，業界說，不只三星，同樣的漲價通知也被引用冠上SK海力士、美光的名義在網路流傳，這笑翻業界，連漲價通知都有「公版」，真是「記憶體紅就是非多」，漲價假消息也冒出來。

也有通路商直接駁斥「代理商怎麼可能去發出這種通知？」，認為原廠若有漲價，代理商也沒辦法不漲，但是客戶會有抱怨的雜音，代理商不僅要忙著安撫客戶的情緒，還要協助處理，想辦法帶客戶與原廠溝通，發通知昭告天下，就像拿石頭砸自己的腳。網路張貼通知可能是假消息，目的疑似為了炒股，值得主管機關追查消息來源。

三星之後，同樣的漲價通知也被引用冠上SK海力士、美光的名義。（記者洪友芳翻攝）

