春燕?中鴻2月再開漲盤 3大鋼品每噸漲300到500元

〔記者林菁樺／台北報導〕中鴻（2014）22日開出2月內銷及3月外銷盤決議，內銷熱軋、冷軋每噸調漲300元、鍍鋅每噸調漲500元。外銷則依產品及地區別調漲，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻指出，總體經濟方面，國際貨幣基金（IMF）發布最新預測，上調2026年全球經濟成長預測至3.3％（+0.2%），反映各國已擺脫去年貿易與關稅混亂的影響，預計全球經濟溫和復甦態勢不變。另，台美關稅談判達成協議，對等關稅調降為15%且不疊加MFN（最惠國待遇），包含工具機、機械、手工具等鋼材相關產業，將有望受惠關稅下降而擴大競爭優勢。

供需方面，根據中國國統局數據顯示，2025年累計粗鋼產量年減4.4%至9.61億噸，連續第二年下滑，且時隔6年再度跌破10億噸。此外，1月20日中國國家發改委表示，將研究制定推出2026-2030年擴大內需策略實施方案，料將加速鋼市供需趨於平衡，有利亞洲行情逐步回溫。

整體而言，近期鐵礦砂價格維持小幅盤整，澳洲煤炭則受天候因素影響，價格突破每公噸230美元，使煉鋼成本維持高檔，加上寶鋼、鞍鋼3月盤價同步上調，顯示鋼價支撐力道轉強。中鴻表示，為反映鋼市展望並提振市場信心，兼顧春節工時影響與下游產銷規畫，此次內外銷盤價採取溫和調漲，同時保留後續成長空間。

