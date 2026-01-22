德國經濟好慘 經濟學人爆連香腸工廠都倒了

外媒披露，曾是東德最大香腸製造商的Eberswalder Wurst，Britz工廠預計2月底關閉。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕《經濟學人》披露，德國經濟已連3年停滯不前，工廠倒閉和破產數量已達到令人擔憂的水準。數據顯示，去年德企破產總數超過1萬7600家，創20年新高。最令德國人沮喪的是，一系列知名企業相繼破產。曾是東德最大香腸製造商、擁有3000名員工的Eberswalder Wurst，現在只剩約500人，Britz工廠預計2月底關閉。

報導說，1980年代，曾是東德最大香腸製造商、擁有3000名員工的Eberswalder Wurst，這座佔地65公頃的生產基地配備美容院、診所、圖書館和餐廳。現在僅剩大約500人，員工上週被告知工廠將在2月底關閉。

員工抱怨，他們是在新聞播出前半小時才知道消息的，對於兩年前西德母公司併購時承諾投資，如今竟選擇關廠。

報導說，Eberswalder Wurst並非個案。德國經濟已連三年停滯不前，工廠倒閉和破產數量已達到令人擔憂的水準。大型電商Zalando，宣布關閉在東部城市的物流中心，影響2700名員工。

德國聯邦統計局（Destatis）的初步數據顯示，去年12月的破產數量比2024年同期增加15%。運輸、旅館和建築業受到的影響尤其嚴重。萊布尼茲經濟研究所（Leibniz Institute for Economic Research）的數據顯示，去年德國企業破產總數超過1萬7600家，創下20年來新高。

對德國人來說，最令人沮喪的是一波知名企業倒閉。去年，德國一些最大的企業也未能倖免：鞋業巨頭Goertz、時尚品牌Gerry Weber和Esprit、折扣零售商Groschenmarkt、建築公司Karrie Bau以及全球最大的寵物商店Zoo Zajac。

報導直指，當前的經濟低迷影響著各行各業，德國製造業曾經是穩定的支柱，如今，情況已大不相同，出口導向產業尤其容易受到全球衝突、關稅和高能源價格的影響。德國的整個經濟模式都無法適應新的現實。除非做出調整，否則就連香腸製造商也將面臨被淘汰的風險 。

