華新董座焦佑倫:能源是國家戰略投資 2產業可成「護國群山」

華新麗華董事長焦佑倫。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕華新麗華（1605）董事長焦佑倫今22日出席論壇活動演講，提到未來十年台灣的發電、輸配電再到儲能等都是「兆元」規模商機，能源是最具備戰略意義的國家投資，但並非要政府補貼產業，且對照中國不缺電是因有完整供應鏈，我國需要投資並支持能源、機電，可與國際供應鏈合作，成為「護國群山」產業。

焦佑倫指出，「沒有能源，所有問題都是空談」，針對台灣電力需求與現實挑戰，他表示，政府雖表態都說足夠，但要擔憂的不是現在，而是未來五年、十年以後夠不夠。

他以台灣2025到2034年每年用電成長1.7%估算，每年所需新增的電量約是一座核三機組，即使核二、核三都重啟，也還缺少6部機組，且不只總量要開發，台灣更需要綠能。

焦佑倫更直言，台灣的資源有限，陸地上已沒有空間，勢必要發展到海上，如台灣有最好的風場，對於減碳減排有幫助。以華新投資180億元興建海纜廠為例，「不是只有風電」需要海纜，他說，也能夠利用海底空間來建設南北電網的高速電網輸送，一來可降低風險，二來擴大輸電空間。

全球包括美國日本等也都面臨缺電問題，中國則透過155計畫，投入5兆元人民幣投入電力系統與電網建設，有高度完整供應鏈。在全球變壓器、機組等電力設備都被搶購時，他說，台灣在地產業要把握機會，能源與機電能帶動材料與加工產業升級，且能源業足以成為護國群山，但政府要保護本土投資且避免國際惡性競爭如傾銷等，與國際企業合作擴大產能，可共建供應鏈，兆元產業發展的機遇。

他說明，產業不是要政府補貼，而是支援具備成為全球供應鏈的產業爭取國際市場。他舉例，台灣的自行車、伺服器等進入國際供應鏈後都是隱形冠軍，而輝達等與台灣產業連結後，更成全球龍頭。

