赴韓旅遊看過來！ LINE Pay：出發先領大禮包最高折扣35％

〔記者李靚慧／台北報導〕寒假即將開始，不少民眾規劃出國旅遊，國內行動支付龍頭LINE Pay（7722）宣布新春韓國旅遊優惠，即日起與韓國觀光公社合作，LINE Pay用戶入境韓國就可至仁川機場HiKR station的「LINE Pay專區」，領取優惠大禮包，人氣品牌最高35%優惠折扣，指定品牌使用LINE Pay消費滿額，出境時還可兌換限量的韓國歷史文創小物。

LINE Pay指出，用戶即日起至2月28日前，於仁川機場第一航廈地下一樓的HiKR station LINE Pay專區，出示LINE Pay主頁畫面，並在活動專區拍下認證照後，上傳Instagram，並標記LINE Pay台灣官方帳號與HiKR官方帳號，即可獲得內含優惠券的實體手冊，限量2,000本，依現場實際發送情形有可能提早發放完畢。

活動期間內可享有免稅店及百貨、連鎖超市最高韓幣5萬元優惠、餐飲消費最高7折、知名樂園門票最高35%折扣及其他品牌消費減免韓幣1,000至5,000元不等的多項優惠。LINE Pay用戶於活動期間在上述合作品牌消費，就能在出境前於仁川機場HiKR station憑LINE Pay交易紀錄和手機號碼，兌換超人氣韓國國立中央博物館文創商品，先到先得、隨機贈送，獎項類別多達13種，總獎項限量2,000份，贈完即止。

